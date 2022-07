Der Kult-Laden "Comic Time" hat ein neues Zuhause gefunden

Plus Seit 31 Jahren verkauft Thierry Zeller in Augsburg Comics. Jetzt ist er mit seinem Laden "Comic Time" nach Göggingen gezogen. Dort gibt es mehr als nur Lesestoff.

Für Comic-Fans und Brettspiel-Enthusiasten gibt es eine neue Anlaufstelle: Die Comic-Buchhandlung Comic Time ist in die Bürgermeister-Aurnhammer-Straße 5-7 gezogen. Dort gibt es eine große Auswahl an Comics, Graphic Novels und Mangas sowie Merchandise-Artikel der beliebtesten Serien. Außerdem finden dort täglich abends kostenlose Brett- und Rollenspiel-Runden statt.