Der Lech in Augsburg bekommt neuen Kies fürs Flussbett

Unterhalb des Hochzoller Wehrs werden in den kommenden Wochen 8000 Kubikmeter Kies in den Lech geschüttet. Das soll den Fischen helfen.

Die Lechwerke haben am Donnerstag damit begonnen, rund 8000 Kubikmeter Kies in den Lech unterhalb des Eisenbahnerwehrs nahe der Hochzoller Lechbrücke zu schütten. Der Kies soll den Grund des Flusses ökologisch aufwerten. Hintergrund ist, dass der Lech aufgrund der vielen Staustufen und Sohlschwellen mit keinem Geröll aus den Alpen mehr versorgt wird. Ohne groben Kies gräbt sich der Fluss in seinem schmalen Bett immer tiefer ein, sodass schließlich der feine Sand tieferer Bodenschichten den Grund des Lechs bildet. Dadurch ist der Untergrund im Fluss nicht mehr so stabil. Zudem bekommen Fische ein Problem, weil sie ohne Kies keine Laichmöglichkeiten haben. Diese Stellen mit "Flinz" sind von oben als helle Flecken auf dem Grund des Flusses zu erkennen und seit Jahren ein zunehmendes Problem.

Wasserwirtschaftsamt und Lechwerke geben darum regelmäßig Kies in den Lech. Der Kies kommt aus dem Fluss vor der Staustufe in Ellgau im nördlichen Landkreis Augsburg, wo sich das Geschiebe ablagert und aus Gründen des Hochwasserschutzes herausgebaggert werden muss. Die Rückgabe an den Lech flussaufwärts gilt als ökologische Ausgleichsmaßnahme. Die Arbeiten finden in Abstimmung mit dem Umweltamt der Stadt und der Fischereifachberatung des Bezirks Schwaben statt. "Das gesamte Leben im Fluss hängt von einer intakten Kiessohle ab", so Fischereifachberater Oliver Born. Man habe die Methode an der Iller in den vergangenen Jahren erfolgreich umgesetzt.

Kies für den Lech in Augsburg: Mehr Lkw-Verkehr an der Berliner Allee

Wegen der Kies-Zugabe ist im Lauf dieser Woche und dann ab Januar 2023 wieder mit verstärktem Lkw-Verkehr von der B300 über die Berliner Allee zum Lech zu rechnen. Die Arbeiten sollen bis Mitte Januar dauern. Die LEW betreiben am Lech nördlich von Augsburg sowie an der Wertach mehrere Kraftwerke. In diesen Bereichen sind die LEW zum Gewässerunterhalt verpflichtet. (skro)