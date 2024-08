Der Lichterzauber im Botanischen Garten hat Abschied genommen

Der Sommer wird demnächst Abschied nehmen. Eine Veranstaltungsreihe in den Sommermonaten hat sich bereits verabschiedet. Die beliebten Beleuchtungsabende im Botanischen Garten in Augsburg sind vorüber. Die Stadt Augsburg zieht ein positives Fazit. „Abhängig von den Wetterverhältnissen hatten wir heuer an den Beleuchtungsabenden jeweils zwischen 500 und 2000 Gäste“, heißt es. Der Botanische Garten hat beim Lichterzauber länger geöffnet. Besucher zahlen einen Aufschlag. Teils werden die Beleuchtungsabende musikalisch begleitet. Die gute Nachricht: Eine Fortsetzung ist im Jahr 2025 fest vorgesehen.

Michael Hörmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Veranstaltungsreihe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis