Der M-net Firmenlauf – ein Sport-Ereignis mit großem Spaß-Faktor

Beim Lauf-Event in Augsburg gehen Firmen mit Läufer-Teams an den Start. 10.000 Sportlerinnen und Sportler treten an - manche nehmen es mehr, manche weniger ernst.

Erst mal Musik. 18 Uhr, die Band SM!LE startet pünktlich. Und das Messegelände füllt sich. Hohe Laufschuhdichte. Gelbe Shirts, blaue Shirts, weiße Shirts, hier Teams des Finanzamts der Stadt, dort die Läuferinnen und Läufer von Kuka und MAN. Und das Wetter: Sonnenschein dieses Mal und ganz bestimmt kein Gewitter. Viel besser so. Man hatte ja schon nassere Läufe.

***

Man ist schnell beim Augsburger Firmenlauf, und das betrifft nicht nur die Zeiten der Sportlerinnen und Sportler. Kurz vor 19 Uhr – da hat das Rennen noch gar nicht begonnen – wird auf der Homepage der Veranstalter schon gejubelt: „Was war das gestern wieder für eine großartige Veranstaltung?“ Gestern? Nun ja, man muss vorbereitet sein – nicht nur, wenn man im Ziel der oder die Schnellste sein will. Auch, wenn man im Internet vorn dran sein möchte.

***

Ihre 5-er Runde ist Chef-Organisatorin Katja Mayer schon morgens gelaufen, bevor sie um halb acht Uhr ans Messegelände gekommen ist. „In memoriam“, sagt die ehemalige Spitzen-Triathletin. Und erinnert sich, dass ein Ironman schneller über die Bühne ging als die Organisation des Firmenlaufs. „Aber das Wetter ist ein Traum“, sagt sie noch. Und 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer plus die 500, die zusätzlich virtuell ans Rennen gehen, machen sie zufrieden.

Foto: Peter Fastl

***

Das größte Hindernis ist nicht das Wetter, sondern der Verkehr – und das schon bei der Anreise. Die eine erzählt, dass sie an der B17 entlanglaufen musste, weil überall Stau war. Der andere stand auf der Schleifenstraße und dachte sich, das wird nichts mehr. Erhöhter Puls, aber aus den falschen Gründen. Am Ende aber kommen sie alle an am Messegelände. Am Ziel hoffentlich auch.

***

Süße Früchtchen, schnelle Früchtchen: Das Team der rollenden Gemüsekiste startet in ungewöhnlichem Outfit. Foto: Peter Fastl

Läufer sind nicht nur zäh, sie können auch süß sein. Das Team der rollenden Gemüsekiste ist das beste Beispiel. Es geht als Banane, Traube, Erdbeere und Ananas an den Start. Wobei man sich nicht so genau vorstellen kann, wie diese Früchtchen überhaupt laufen wollen. Fürs Foto vor dem Start stehen sie dicht gedrängt in einer Kiste. Abgelaufene Frischware? Bestimmt nicht!

Sport verbindet: Auch ein Rollstuhlfahrer war in diesem Jahr am Start. Foto: Klaus Rainer Krieger

***

Beim Treffpunkt gibt das Feeling irgendetwas zwischen Klassentreffen und erstem Schultag her. Manche Teamkollegen kennt man gut, manche hat man mal über Teams gesehen, zu anderen hatte man noch gar kein Bild vor Augen. So ist das wohl im modernen Arbeitsleben und bei einem großen Unternehmen. „Sport hat die Kraft, Menschen auf eine Weise zu vereinen, wie es kaum etwas anderes vermag“, hat Nelson Mandela einmal gesagt. Wer hätte gedacht, dass man diesen Spruch auch ins Büro hängen könnte.

***

Mit Muskelkater in den Oberschenkeln in den Firmenlauf zu starten – es sind keine idealen Voraussetzungen. Aber so ist das eben, wenn einem zwei Tage vor dem Lauf einfällt, dass man die Beine vor dem Event doch eigentlich testen wollte. Das Problem: Kondition kennt kein Kurzzeitgedächtnis. Diese Erkenntnis ereilt einen ausgerechnet vor dem Startschuss. Dann wird einem klar, dass heute das Kämpferherz zählt. Immerhin ist das hier Teamsport.

***

Der Firmenlauf schließt niemanden aus, ein Rollstuhlfahrer ist dieses Mal auch dabei. In Startreihe 1, wie es sich gehört. Dann wird runtergezählt, 10, 9, 8 …, 1 – ab geht die Post. Ganz vorn wird am Anfang gesprintet und die Räder angetrieben. Auch der Rolli-Fahrer ist mittendrin in der Start-Euphorie. Sport verbindet, wie schön.

Einige Feuerwehrmänner gehen in voller Montur an den Start. Foto: Peter Fastl

***

Als der Feuerwehrmann an mir vorbeiläuft, bleibt mir die Spucke weg. Woran ich erkenne, dass es ein Feuerwehrmann ist? Nicht am T-Shirt, sondern an seinem Sauerstoffgerät, das er mit sich herumträgt. Und seiner Schutzausrüstung. Und damit hat mich der gute Mann einfach mal rechts überholt. Zählt das noch als Verkleidung oder ist das schon Auslachen?

Laufen in Grünen: Die Strecke des Firmenlaufs macht auch optisch etwas her. Foto: Klaus Rainer Krieger

***

Ein subjektiver Eindruck: Die Herrschaften in unseren Amtsstuben sind fit. Neben mir, der einfach nur ankommen will, ohne einen Rettungswageneinsatz auszulösen, unterhalten sich zwei Kollegen über die anstehende Software-Umstellung. Überhaupt werden die Gespräche immer wichtiger: Zwischenstände über die restlichen Kilometer, Motivationshilfen aller Art und bunter Trashtalk helfen beim Laufen. Ebenso wie Spruchbänder. Persönlicher Favorit bei den Plakaten: „Dein Sportlehrer wäre stolz auf dich.“ Meine konnten ihren Stolz auf mich immer so schwer zeigen, aber na gut.

Die strahlenden Sieger: Kerstin Liebl und Johannes Hildebrand. Foto: Peter Fastl

***

Wer sich bei solchen Läufen auskennt, hat zusätzlich zum Spaß am Sport und dem Ehrgeiz nach eindrucksvollen Zielzeiten noch einen dritten Grund, sein Bestes zu geben: Auch beim Firmenlauf gibt es im Ziel einen Stand mit freundlichen Masseuren und Masseurinnen, die mit geschickten Händen geschundene Beine wieder fit machen. Aber auch hier, am DAK-Zelt, gibt es nur wenige Liegen und der Andrang ist groß. Wer nicht sehr lange auf seinen müden Füßen anstehen will, muss eben schnell laufen. Diesmal hat es geklappt und der Heimweg fühlt sich fast so leichtfüßig an wie die ersten hundert Meter.