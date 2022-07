Der marode Perlachturm ist ein Bild mit Symbolkraft

Plus Man muss den Eindruck gewinnen, dass die Sanierung des Augsburger Wahrzeichens in der Vergangenheit nicht ganz oben stand. Nun drängt die Zeit, das Geld geht aus.

Es ist keine gute Nachricht, dass es der Perlachturm nicht ins Förderprogramm des Bundes "Nationale Projekte des Städtebaus" geschafft hat. Denn auch wenn die Bauverwaltung hofft, 2024 loslegen zu können, ist das Risiko, dass es erst später losgeht, gestiegen. Wenn nun neue Fördermöglichkeiten ausgelotet und beantragt werden müssen, kostet das Zeit.