Der Medizin-Campus an der Uniklinik Augsburg wächst

Der zentrale Komplex an der Uniklinik Augsburg mit seinen acht Stockwerken ist nahezu fertig und soll zum kommenden Semester in Betrieb gehen.

Seit Jahren entstehen neben der Universitätsklinik zwei große Gebäude als Keimzelle des Universitäts-Medizin-Campus. Das sogenannte Lehrgebäude - es beherbergt unter anderem das Dekanat und die Medizinische Fachbibliothek – ist nach vier Jahren Bauzeit inzwischen so gut wie fertig.

„In den Obergeschossen, bestehend aus Büro- und Lehrräumlichkeiten sowie der Bibliothek, sind die Arbeiten im Innenausbau weitestgehend abgeschlossen. Momentan erfolgen letzte Arbeiten sowie die Baufeinreinigung und das Anbringen des Leit- und Orientierungssystems. Im Erdgeschoss sind der Hörsaal und das Foyer mit der Cafeteria die letzten Bereiche, die baulich noch fertiggestellt werden müssen“, so Thorsten Gutsche, zuständiger Abteilungsleiter beim Staatlichen Bauamt. Von außen sieht der bis zu acht Stockwerke hohe Komplex mit seiner Fassade aus Keramikstäben ohnehin schon fertig aus.

Den Sommer über läuft der Probebetrieb in Augsburg

Den Sommer über läuft der Probebetrieb in dem Haus, bei dem die Gebäudetechnik in Betrieb genommen und aufeinander abgestimmt wird. Bezogen werden soll das Gebäude von Wissenschaftlern und Studenten zum Wintersemester 2024/25. Aktuell läuft der Lehrbetrieb an der Medizinischen Fakultät in mehreren Ausweichräumlichkeiten, unter anderem der ehemaligen Kinderklinik an der Neusäßer Straße.

So sieht das neue Lehrgebäude auf dem Medizin-Campus neben der Uniklinik aus. Nach vier Jahren Bauzeit ist es fast fertig. Im Vordergrund lädt das "Kunst am Bau"-Projekt "3Droplets" von Dagmar Schmidt zum Sitzen ein. Foto: Staatliches Bauamt Augsburg

Südlich ans Gebäude zum künftigen Campus hin ist eine große Wiese vorgesehen, die an die Terrasse der Cafeteria grenzt. Sitzstufen grenzen das zur Tramlinie hin ansteigende Gelände ab. Östlich des Lehrgebäudes wird derzeit ein erstes Stück der künftigen Promenade mit dem Eingangs-Platz sowie einem Fahrradparkhaus erstellt. Auf der Wiese sind drei große rote, aus Beton gedruckte Körper in Tropfenform, platziert. Es handelt sich um Kunst am Bau. Das Ensemble „3Droplets“ kann man als stilisierte Bluttröpfchen interpretieren, die als Sitzmöbel dienen.

Wie es auf dem Campus in Augsburg weitergeht

Das jetzt fast fertige Lehrgebäude wird das dominierende Gebäude auf dem Medizincampus sein, der in den kommenden Jahren weiter in Richtung des Stadtberger Virchowviertels wachsen wird. Neben dem Lehrgebäude ist in einem ersten Bauabschnitt das Institut für Theoretische Medizin im Bau. Es soll 2026 fertig werden. Insgesamt gab es bei den bisherigen Bauarbeiten mehrmals Verzögerungen, sei es aufgrund von Corona oder der Kündigung einer Baufirma. Ein dritter großer Bau befindet sich in der Vorplanung: das Zentrum für Integrierte und Translationale Forschung (ZeIT). In dem Fall wird es bis zum Baubeginn noch dauern. Parallel zeichnet sich in den kommenden Jahren eine weitaus gigantischere Großbaustelle in der unmittelbaren Nachbarschaft ab. Wie berichtet will der Freistaat für die Universitätsklinik einen Neubau errichten.

Lesen Sie dazu auch

Der erste Bauabschnitt des Campus umfasst 78.000 Quadratmeter, also etwas mehr als zehn Fußballfelder. Eine Erweiterungsfläche von 50.000 Quadratmetern ist vorgesehen. Im Endausbau soll die Fakultät Platz für 1500 Studierende und mehr als 1000 Mitarbeiter bieten.