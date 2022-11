Der Messestandort Augsburg befindet sich im freien Fall

Plus Nach der Grindtec ist auch die Reitsportmesse Americana weg und die Verbraucherschau afa steht vor einer gravierenden Änderung. Die Not ist groß.

Für den Messestandort Augsburg läuft es gegenwärtig alles andere als rund. Zwei etablierte Veranstaltungen mit internationalem Renommee verlassen die Region. Das Aus der Grindtec und der Americana trifft zudem die heimische Hotellerie hart. Aussteller und Messebesucher waren Gäste, auf die Verlass war. Diese Übernachtungsgäste von auswärts sind verloren.