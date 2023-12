Augsburg

vor 55 Min.

Der millionenteure Anbau an der Klinik Vincentinum nimmt Gestalt an

Plus Es ist das größte laufende Bauprojekt in der Jakobervorstadt. Die Kahnfahrt, über deren Zukunft diskutiert wird, liegt nicht weit davon entfernt.

Von Michael Hörmann

In der Augsburger Jakobervorstadt gibt es in Sichtweite zueinander derzeit zwei Bauprojekte. In den Anbau der Klinik Vincentinum wird ein Millionenbetrag investiert, die Arbeiten sind in vollem Gang und das Gebäude nimmt Gestalt an. Wer daran vorbeiläuft, erkennt die Dimension. Wenig zu sehen ist hingegen von einem zweiten Bauprojekt, das im nächsten Jahr angepackt werden soll. Die Stadt Augsburg möchte die beliebte Ausflugsstätte Kahnfahrt modernisieren. Der bisherige Pächter Bela Balogh hat aufgehört. Es gibt Pläne, das Areal auf dem Hügel mit einem Kiosk neu zu bespielen. Zu den Kosten gibt es derzeit keine Angaben.

Die Kahnfahrt, die als Bootsverleih und Gaststätte über Jahrzehnte hinweg bekannt war, ist aktuell geschlossen. Der Bootsverleih wird im Jahr 2024 von der Regio Augsburg Tourismus betrieben. Das Gastrogebäude wird abgerissen, da es sich um einen Schwarzbau handelt. Zudem gibt es Sicherheitsprobleme.

