Der Nahverkehr in der Region Augsburg steht still

Stadtwerke und Eisenbahnunternehmen haben den Betrieb eingestellt. Es ist mit Staus im Morgenverkehr zu rechnen.

Der Nahverkehr in der Region Augsburg steht seit Mitternacht wie angekündigt still. An den Haltestellen der Stadtwerke informierte am Montagmorgen eine Laufschrift auf den elektronischen Anzeigetafeln über den Streik. Auch der Bahnverkehr scheint zum Erliegen gekommen zu sein. Die Bayerische Regionbahn informierte, dass nach einer ersten Einschätzung bis mindestens 15 Uhr kein Zugverkehr möglich sein werde. Go-Ahead hatte im Vorfeld erklärt, den Zugverkehr bereits ab Sonntagabend geregelt herunterzufahren. Die beiden Unternehmen werden nicht bestreikt, allerdings können sie nicht fahren, wenn keine Fahrdienstleiter in den Stellwerken auf Posten sind. Darum gab es bis zuletzt Unsicherheiten, ob nicht doch ein Mini-Angebot möglich sein könnte. Die DB informierte am Montagmorgen aber, dass weder Fern- noch Nahverkehr möglich sind.

Streik in Augsburg: "Wer sich auf den ÖPNV verlassen hat, muss leider feststellen - er ist wieder mal verlassen"

Der Verkehr auf den Straßen lief am Montag gegen 6.30 Uhr noch flüssig. Allerdings ist mit Staus zu rechnen. Dies war schon an den vergangenen Streiktagen der Fall gewesen. In diesem Fall kommt noch dazu, dass zigtausende Pendler und Schüler aus dem Umland nicht mit dem Zug fahren können, sondern wohl aufs Auto (der Eltern) umsteigen müssen. An den vergangenen Streiktagen war auch das Fahrrad verstärkt genutzt worden. Angesichs des ungemütlichen Wetters wird mancher heute darauf wohl verzichten.

Der Fahrgastverband Pro Bahn erklärte, dass er sich gewünscht hätte, wenn es Streikfahrpläne in der Region gegeben hätte. "Der ÖPNV wird nur dann zum Erfolgsmodell, wenn sich die Bürger darauf verlassen können. Der Streik ist wieder einmal so ein Tag, an dem es genau diejenigen trifft, die sich kein Auto leisten können oder diejenigen, die bewusst auf ein Auto verzichtet haben", so Pro Bahn Schwaben. "Wer sich da auf den ÖPNV verlassen hat, muss leider feststellen - er ist wieder mal verlassen." Wenn Fahrgäste schon in den Streit um die Lohnhöhe hineingezogen werden, sollte wenigstens ein Not-Angebot zur Verfügung stehen.