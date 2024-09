Der Name „Werner-Egk-Schule“ ist Vergangenheit

Die im Frühsommer vom Stadtrat angestoßene Umbenennung der Werner-Egk-Schule in Oberhausen ist zum Schuljahresanfang vollzogen worden. Die Schüler gehen nun in die „Grundschule Augsburg-Oberhausen-Mitte“. Die Schule selbst hatte die Umbenennung gewünscht. Hintergrund waren neue Forschungsergebnisse zu antisemitischen Äußerungen des Komponisten Egk, der in der Zeit des Dritten Reichs aufstieg. Nach dem Stadtratsbeschluss hatte die zuständige Regierung von Schwaben die Umbenennung verfügt, die zum 1. August in Kraft trat.

Mit dem neuen Namen soll die Lage im ursprünglichen Ortskern zwischen der Kirche St. Peter und Paul und dem ehemaligen Rathaus deutlich gemacht werden. Darüber hinaus wolle man sich im Namen ganz bewusst zu Oberhausen bekennen, so die in der Nähe des Josefinums liegende Schule in ihrem Antrag auf Umbenennung.