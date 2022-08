Augsburg

11:50 Uhr

Der neue Chef des Augsburger Sozialamts wird gleich zum Krisenmanager

Plus Der Ukrainekrieg hat dem Augsburger Amt für soziale Leistungen eine Fülle an Zusatzarbeit beschert. Für den neuen Mann an der Spitze, Dennis Triebsch, war das die Feuertaufe.

Von Andrea Baumann

Peter Joanni hatte sich Ende Februar als Chef des Sozialamts gerade in den Ruhestand verabschiedet, als Russland den Angriffskrieg auf die Ukraine begann. Rund 4000 Menschen - vor allem Frauen und Kinder - haben seither in Augsburg Zuflucht gefunden - und der Behörde in der Stadtmetzg binnen kurzer Zeit eine nie dagewesene Fülle an Anträgen auf Sozialleistungen beschert. Von einem Tag auf den anderen war der bisherige Stellvertreter Joannis, Dennis Triebsch, nicht nur als kommissarischer Chef, sondern als Krisenmanager gefragt. "Die Ukraine hat mich kalt erwischt, das war die Feuertaufe", sagt der groß gewachsene 39-Jährige.

