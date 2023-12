Augsburg

Der Österreicher auf dem Augsburger Stadtmarkt hört auf

Plus Seit 15 Jahren verkaufen Marion und Wolfgang Vogl österreichische Spezialitäten auf dem Augsburger Stadtmarkt. Am Samstag ist ihr letzter Tag. Was beide für den Markt hoffen.

Von Ina Marks

Die Entscheidung traf das Ehepaar Vogl spontan in diesem November: Ende des Jahres hören Marion und Wolfgang Vogl mit ihrem "Wein Kultur Österreich" auf dem Stadtmarkt auf. Nur noch bis Samstag haben sie ihr Geschäft mit österreichischen Weinen, Spezialitäten und einer kleinen Küche geöffnet. Dabei gilt "Der Österreicher" mit den weiß-rot-karierten Deckchen auf den Tischen vor dem Laden bei vielen Stadtmarkt-Besuchern als eine Institution. Die Vogls sind nicht die Einzigen, die in diesem Jahr den Stadtmarkt verlassen haben.

Marion und Wolfgang Vogl haben in den letzten Tagen oft "Ba ba" zu ihren Stammkunden gesagt. 15 Jahre lange waren sie auf dem Stadtmarkt, an der Ecke zum Stadtbücherei-Ausgang, mit ihrem Laden präsent. Samstags sah man "den Österreicher" oft am Grill stehen, dann drehte er die pikanten Rauchwürstel für die Kundschaft um - immer fesch gekleidet, den langen Schnauzbart akkurat gezwirbelt. Manieren und Höflichkeit waren und sind dem Österreicher wichtig. Eine "kulinarische Reise" durch alle neun österreichischen Bundesländer boten die Vogls auf der wechselnden Speisekarte an - vom Topfenpalatschinken über Kärtner Kasnudeln bis hin zum Fiakergulasch. Auf die vielen Weine, die Vogl von 120 österreichischen Weingütern bezog, war er besonders stolz. Der Abschied, das gibt er unumwunden zu, fällt ihm schwerer als seiner Frau.

