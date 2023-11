Der Parkplatz am Griesle ist wenig einladend: Stadt reagiert

Die Stadt hat die schlimmsten Risse und Löcher auf dem Parkplatz der Gartenanlage beseitigt. Doch für eine umfassendere Lösung fehlt das Geld.

Der Parkplatz an der Gartenanlage "Griesle" ist seit Jahren in einem schlechten Zustand. Immer wieder beschweren sich Besucher und Kleingärtner über Schlaglöcher und tiefe Risse im Asphalt. Jetzt hat die Stadt reagiert und einen Großteil der Löcher repariert. Doch ein Versprechen ist damit noch nicht eingelöst. Der Parkplatz liegt an der Stadtteilgrenze von Lechhausen und der Firnhaberau.

Von einem "beklagenswerten Zustand, mit Löchern, Unebenheiten, Mulden und Furchen" schreibt ein Leser, der sich mit diesen Beobachtungen an die Stadt gewandt hat. Er schreibt von einer aktuellen Unfallgefahr für Fußgänger, Radfahrer und vor allem für ältere und gehbehinderte Menschen. "Natürlich können auch Beschädigungen an den parkenden Fahrzeugen auftreten", befürchtet der Mann.

Löcher wurden mit Asphalt verfüllt

Die Stadt hat reagiert und den Parkplatz ausgebessert. Löcher wurden mittlerweile mit Asphalt verfüllt. "Aufgrund von Sachzwängen mussten andere Maßnahmen priorisiert werden, daher konnten die für den Parkplatz Griesle wünschenswerten Maßnahmen zum Rückbau des Asphalts noch nicht umgesetzt werden", so die Stadt. (att)

Lesen Sie dazu auch