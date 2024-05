Der Personalmangel zeigt sich aktuell in der Augsburger Geschäftswelt

Das Fachgeschäft Sportkind hat zwei Tage lang wegen akuter Personalnot geschlossen. Eine Hofpfisterei-Filiale hört am Montag außerplanmäßig um 14 Uhr auf.

Es mag eine Momentaufnahme sein. Sie zeigt aber, wie sich der Personalmangel im Handel in Augsburg offenbar immer breiter macht. Das Fachgeschäft Sportkind in der Philippine-Welser-Straße teilt in einem Aushang der Kundschaft mit, dass das Geschäft zwei Tage geschlossen bleibt. Ein paar Schritte weiter ist auch die Filiale der Hofpfisterei-Bäckerei am Montagnachmittag geschlossen. Auch hier gibt es einen Aushang.

Die Hopfisterei hat am Montag vorzeitig geschlossen. Foto: Michael Hörmann

"Heute nur bis 14 Uhr auf", heißt es roter Schrift auf dem gelben Zettel, der an der Ladentüre hängt. Einzelne Kunden drehen wieder ab. Sportkind hat sein Schreiben ausführlich formuliert. Man wendet sich direkt an Kunden: "Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten und danken Ihnen für Ihr Verständnis." (möh)

Lesen Sie dazu auch