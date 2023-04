Wie gut lässt es sich auf dem Plärrer anbandeln?

Von Miriam Zissler - vor 48 Min. Artikel anhören Shape

Das Volksfest in Augsburg gilt als gute Kontaktbörse. Mitarbeiter und Besucher verraten uns, warum. Eine Ehe, die auf dem Plärrer entstand, hält schon Jahrzehnte.

Das Lebkuchenherz ist groß – gerade frisch Verliebte greifen auf dem Plärrer in Augsburg oft zu der größeren Variante, weiß Standbetreiberin Sandra Erlinger. "Bei Dir lächelt mein Herz" steht darauf. Das Volksfest ist ein Ort, über den Paare gerne Hand in Hand schlendern. Es ist aber auch ein Ereignis, bei dem Besucherinnen und Besucher eine neue Liebe finden können. Wir haben Besucherinnen und Besucher gefragt, ob der Plärrer ein Treffpunkt für die Liebe ist – die Antworten sind eindeutig.

Rudi Eberhardt hat im Wellenflug schon mehrere romantische Momente gesehen. Foto: Michael Hochgemuth

Der Plärrer sei eine gute "Kontaktbörse", ist sich Rudi Eberhardt vom Wellenflug sicher. Das Volksfest sei ein Umfeld, in dem die Menschen oft lockerer seien und dadurch auch mutiger, jemand anderen anzusprechen. Nicht nur das Feuerwerk, das an Freitagabenden abgefeuert wird, sorge für romantische Momente. Bei einer Fahrt in seinem Kettenkarussell könnten sich Verliebte in einen Doppelsitz kuscheln. "Manchmal dauert da ein Kuss schon länger als die Fahrt", hat Eberhardt beobachtet. Wie gut sein Fahrgeschäft bei Paaren ankomme, weiß er spätestens seit seinem Einsatz in den Sommermonaten 2020 und 2021 auf dem Rathausplatz. "Damals haben viele Brautpaare ihre Runden damit gedreht. Das war immer sehr schön", sagt er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .