Der Preis für die Maß Bier bleibt beim Augsburger Herbstplärrer konstant

Im Vergleich zur Münchner Wiesn ist der Augsburger Herbstplärrer günstig. Zwischen den beiden großen Zelten gibt es aber weiterhin einen Preisunterschied.

Noch ist es gut eine Woche bis zum Start des Augsburger Herbstplärrers. Am Freitag, 25. August, beginnt Schwabens größtes Volksfest. Treffen die mittelfristigen Wetterprognosen zu, könnte es ein heißes Fest werden. Sonniges Wetter würde auch dem großen Festumzug guttun, der am Samstag, 26. August, stattfindet. Mehr als 2300 Teilnehmer sind angekündigt. Es ist eine Rekordbeteiligung. Keinen neuen Rekord, also eine weitere Preissteigerung, gibt es hingegen beim Bierpreis. Die Festwirte in den beiden großen Zelten halten ihre Preise konstant.

50 Bilder Plärrer in Augsburg: So ausgelassen war die Stimmung am Freitagabend Foto: Valterio D'Arcangelo

Ein Volksfest ist mehr als Biertrinken im Festzelt. Dennoch wird auf den Preis stets genau geschaut. Für manchen Gast wird er bald schon zu einem Politikum. Wie hoch darf er überhaupt gehen? Der Blick richtet sich auch gerne nach München. Hier beginnt im September die Wiesn. Der große Krug mit Gerstensaft kostet in diesem Jahr zwischen 12,60 Euro und 14,90 Euro. Viele Zelte verlangen 14,50 Euro, heißt es. Demnach müssen die Gäste durchschnittlich 6,12 Prozent mehr für den Liter Festbier hinlegen als im Vorjahr.

Ein drittes Festzelt in Augsburg ist aktuell kein Thema

Da kommen die Besucherinnen und Besucher in Augsburg vergleichsweise günstig weg: Beim Osterplärrer kostete die Maß Bier im Schallerzelt 11,60 Euro, im Binswanger-Festzelt waren es elf Euro. Daran ändert sich nichts, wenn ab Freitag, 25. August, gefeiert wird. Zwei große Festzelte gibt es in Augsburg. Über ein drittes Zelt wird immer mal wieder diskutiert. "Derzeit ist ein drittes Zelt kein Thema", sagt Marktamtsleiter Wolfgang Färber.

Info: Beim Herbstplärrer gelten folgende Öffnungszeiten: Montags bis donnerstags von 12 bis 23 Uhr, freitags von 12 bis 23.30 Uhr, samstags von 10.30 bis 23.30 Uhr und sonntags von 10.30 bis 23 Uhr. Der Plärrer dauert von Freitag, 25. August, bis Sonntag, 10. September.

