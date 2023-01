Augsburg

05:30 Uhr

Der Radverkehr-Versuch in der Kriegshaberstraße kann kommen

In der Kriegshaberstraße will die Stadt in diesem Jahr versuchsweise Angebotsstreifen für den Radverkehr abmarkieren.

Plus Die Kriegshaberstraße bekommt versuchsweise einen Fahrrad-Schutzstreifen. Von Anwohnern gibt es Bedenken – sie fürchten mehr Verkehr in Nebenstraßen.

Von Stefan Krog

Für Radler und Radlerinnen werden in diesem Jahr versuchsweise sogenannte Angebotsstreifen in der Kriegshaberstraße auf der Fahrbahn angebracht. Das hat der Bauausschuss des Stadtrats am Donnerstag beschlossen. Das radwegähnliche Angebot (die Trennlinie darf von Autos aber überfahren werden, wenn es im Gegenverkehr eng wird) wird wie berichtet zur Folge haben, dass um die 40 Stellplätze am Straßenrand wegfallen. Von Anwohnern und Anwohnerinnen kommen teils Bedenken: Die Streichung werde zur Folge haben, dass der Druck in den Nebenstraßen noch zunehmen werde, so eine Anwohnerin. Die von der Stadt bei einer Zählung festgestellten freien Kapazitäten entsprächen nicht der Realität.

