Der Rathausplatz in Augsburg ist fast leer - nur die Tanne bleibt stehen

Mitarbeiter der Stadt haben am Dienstag die letzten Teile der Holzbuden abgeholt. Der Baum wird nicht entsorgt. Die Narren brauchen ihn.

Erinnert sich noch jemand an den Augsburger Christkindlesmarkt? Geendet hat er an Heiligabend um 14 Uhr. Traditionell. Wie immer war auch im Vorjahr sehr viel los. In den Tagen nach Weihnachten kamen die Holzhütten weg. Am Dienstagmittag bei Sonnenschein wurden die letzten Überreste der Hütten von städtischen Beschäftigten aufgeladen und ins Lager gebracht. Die Buden werden für den Christkindlesmarkt 2024 benötigt.

Noch aber gibt es am Rathausplatz ein Zeichen, das an den Christkindlesmarkt erinnert. Die 18 Meter hohe Tanne steht weiterhin. Sie wird noch länger stehen bleiben. Wie im Vorjahr gibt es für den Baum eine zweite Verwendung. Der Christbaum wird zum Narrenbaum.

Buntes Faschingstreiben findet am Rathausplatz statt

Kurz vor Ende der vergleichsweise kurzen Faschingssaison packen dann die Narren an. Traditionell wird an einem Samstag der Narrenbaum geschmückt, Termin ist am 10. Februar. Am Rathausplatz findet dann ein mehrtägiges närrisches Treiben statt. Faschingsgesellschaften treten an den Tagen bis Faschingsdienstag, 13. Februar, auf der Showbühne vor dem Rathaus auf. Zum Programm gehört ferner der Rosenmontagsumzug für Kinder, der in diesem Jahr erfolgreich seine Premiere feierte.