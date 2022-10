Der Rekord-Oktober drückt den Energieverbrauch in Augsburg

Plus Augsburg erlebt den wärmsten Oktober seit Aufzeichnungsbeginn. Das Wetter hilft dabei, den Energieverbrauch niedrig zu halten. Wie groß ist der Einspar-Effekt?

Kalendarisch wird der Herbst gerade zum Winter, und in der Augsburger Innenstadt stehen sie vor einer Eisdiele Schlange. Ein Pärchen trägt Sonnenbrille, ein junger Mann kurze Hosen. Sie kommen ins Gespräch, über das Wetter, natürlich. "Krass" sei es, sagt der Mann freudig-fassungslos. "Da wird er sich nicht freuen, der Putin." Tatsächlich erlebt die Stadt einen historisch warmen Oktober, der mit Blick auf die Energiekrise wie gerufen kommt. Der Effekt, den das "Energiespar-Wetter" in Augsburg hat, ist deutlich feststellbar.