Der Samstag wird zum Konzerttag im Botanischen Garten in Augsburg

Im Botanischen Garten finden mehrere Konzerte statt. Gäste zahlen lediglich den regulären Eintritt. Was die Stadtsparkasse Augsburg damit zu tun hat.

Der Botanische Garten ist ein beliebtes Ausflugsziel. An Samstagabenden finden derzeit Beleuchtungsabende statt, die sehr stimmungsvoll verlaufen. Der kommende Samstag, 9. Juli, wird ein besonderes Programm im Botanischen Garten bieten. Es findet ein Konzerttag statt, an dem mehrere Auftritte von Künstlern vorgesehen sind.

29 Bilder Romantischer Abend: Lichterzauber im Botanischen Garten Augsburg Foto: Bernd Hohlen

Ermöglicht wird die Veranstaltung von der Stadtsparkasse Augsburg, die in diesem Jahr ihr 200-jähriges Bestehen feiert. Der Konzerttag ist ein Geschenk an die Bürgerinnen und Bürger. Es gibt keinen zusätzlichen Eintritt für das Konzert. Besucherinnen und Besucher zahlen den gewohnten Eintritt von 3,50 Euro im Botanischen Garten. Ermäßigte Karten gibt es für drei Euro.

Die Stadtsparkasse spricht bei den Konzerten von einer "Hommage an die Stars vergangener Jahrzehnte". Drei Bands spielen. Die Auftritte finden im Rosenpavillon am Seeufer statt. Es gibt Sitzplätze. Wer Lust hat, kann auch eine Decke mitbringen und sich einen Platz in der Wiese suchen.

Diese Bands treten beim Konzerttag im Botanischen Garten auf

Das ist der Fahrplan für das Konzert: 10.30 Uhr: "Sir Elton John's Greatest Hits" mit Donovan Aston (80 Minuten); 14 Uhr: The Simon & Garfunkel Revival Band (zwei Auftritte, die jeweils 45 Minuten dauern). 20 Uhr: True Collins (zwei Auftritte, die jeweils 50 Minuten dauern).

