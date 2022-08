Augsburg

vor 12 Min.

Der Schattenmann: Staatsanwaltschaft klagt mutmaßlichen Millionen-Betrüger an

Hunderte Anleger verloren in einem Schneeballsystem ihr Geld. Der mutmaßliche Drahtzieher wird nun in Augsburg angeklagt.

Plus Der mutmaßliche Drahtzieher eines der größten Augsburger Betrugsfälle sitzt nach langer Flucht nun im Gefängnis in Gablingen. Er hatte in die USA in Luxus-Villen gelebt.

Von Jan Kandzora

Der Mann, den die Augsburger Staatsanwaltschaft für einen Millionen-Betrüger hält, war in seinem Leben schon vieles. Wenn man öffentlichen Einträgen folgt, fungierte er in den 80er-Jahren etwa als Manager einer seit Langem aufgelösten Band, von dessen damaligen Mitgliedern heute einer Gitarrist in einer sehr bekannten Musikgruppe ist. Er war auch mal Chef einer PR-Firma in Österreich, mal Journalist für eine überregionale Tageszeitung, eine seiner Töchter ist in Namibia geboren. Manfred D. (Name geändert) kam viel herum. Nun sitzt der windige Geschäftsmann im Gablinger Gefängnis in Untersuchungshaft – und gegen ihn liegt eine Anklage vor, die es in sich hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen