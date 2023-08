Der schöne Heinz genießt den Sommer im Botanischen Garten

Der elfjährige Husky lebt in Lechhausen. Bald täglich besucht er den Zoo und ist dort bekannt wie ein bunter Hund. Die Feuerwehr kennt Heinz ebenfalls sehr gut.

In Augsburg leben fast 10.000 Hunde. Husky Heinz ist ein Prachtexemplar. In Teilen des Stadtgebiets ist er bekannt wie ein bunter Hund. In Lechhausen ist sein Zuhause, da kennt man ihn. Aber auch im Spickel ist der elfjährige Rüde nahezu täglich anzutreffen. Das hängt mit seiner Vorliebe zusammen. Heinz besucht so gerne den Zoo, er hat eine Dauerkarte. Auch im Botanischen Garten ist er oft unterwegs. Immer an der Leine. Einmal ist Heinz am Lech ausgebückst, er sorgte damals für einen großen Rettungseinsatz. Daher ist Heinz der Feuerwehr ebenfalls bekannt.

Am sonnigen Sonntag marschiert Heinz durch den Botanischen Garten. Die Hundehalter Renate und Peter Hrabowsky haben gelernt, wie sie sagen, dass Heinz die Richtung vorgibt. Er sei quasi der Bestimmer in der Familie. Für ein gemeinsames Foto steht das Ehepaar nicht zur Verfügung: "Das soll ruhig der Heinz allein machen."

Vor den Fotoaufnahmen gibt es ein Leckerli, danach auch

Heinz lasse sich gerne fotografieren, berichten die beiden, "aber nur wenn er auch wirklich mag". Modell Heinz bereitet sich jedenfalls intensiv auf seinen Einsatz vor. Vor einem Blumenbeet nimmt er Platz und schaut, was passiert. Vor den Aufnahmen gibt es ein Leckerli, danach auch wieder. Heinz ist mit sich und der Welt zufrieden.

"Im Botanischen Garten ist Heinz sehr gerne, aber noch viel lieber ist er im Zoo", erzählt Renate Hrabowsky. Oft gehört das Trio zu den ersten Besuchern. Das Personal kennt die Hundehalter und ihren Hund. Renate Hrabowsky sagt, dass sie bereits wiederholt angesprochen worden sei, ob sie eine Tierpflegerin sei: "Einfach deshalb, weil ich bald jeden Tag da bin."

Elf Jahre ist Heinz jetzt alt. Er geht sein Hundeleben ruhiger an. Das war nicht immer so. Im Oktober 2019 gab es einen großen Rettungseinsatz. Die Berufsfeuerwehr Augsburg wurde gerufen. Was war passiert? In der Wolfzahnau riss sich der Hund plötzlich von der Leine los und sprang einer im Wasser treibenden toten Ente nach. Peter Hrabowsky sagt: "Das war ungewöhnlich, weil Heinz sonst nicht gerne schwimmt." Der Husky wurde durch die starke Strömung mitgerissen und trieb nicht mehr sichtbar im Lech.

Die Tauchergruppe der Berufsfeuerwehr Augsburg wurde alarmiert und fuhr an den Lech. Mehrere Passanten wurden befragt, im Bereich der Autobahnbrücke wurde das Boot eingesetzt. Die Aufregung war groß. Nach etwa 45 Minuten kam Entwarnung. Husky Heinz wurde tropfnass gesichtet, er saß am gegenüberliegenden Ufer. Zwei Frauen fingen ihn ein und übergaben den Hund den glücklichen und dankbaren Hundehaltern.