Ein letztes Mal in diesem Jahr bei sommerlichen Temperaturen ein erfrischendes Getränk auf dem Rathausplatz genießen. Bei 21 Grad und herrlichem Sonnenschein starteten Carmen Hannemann (links) und Magdalena Künzler am Freitagnachmittag ins Wochenende. Altstadt und Maximilianstraße zeigten sich ebenfalls im schönsten spätsommerlichen Gewand. Zahlreiche Menschen flanierten durch die engen Gassen der Stadt. Für das Wochenende prognostizieren Meteorologen bis zu 23 Grad und Sonnenschein. Der Sommer in Augsburg probiert‘s nochmal. Danach kühlt es langsam ab, der Herbst hält Einzug. Für Mitte kommender Woche werden 15 Grad und Regen vorhergesagt. Dann dauert es nicht mehr lange, bis der Aperol Spritz auf dem Rathausplatz gegen einen Glühwein getauscht wird. (AZ)

