Augsburg

06:30 Uhr

"Der Stadtmarkt ist mega": Ofenhaus-Wirt eröffnet Pommesbude

Plus Den bekannten Augsburger Gastronom Tobias Emminger zieht es auf den Stadtmarkt. Für weitere Stände gibt es spannende Neuzugänge.

Von Jörg Heinzle

Mit dem Restaurant Ofenhaus auf dem Gaswerk-Areal hat sich Tobias Emminger in Augsburg einen Namen gemacht. Zuvor schon war er in und um Augsburg in der Gastrobranche aktiv. Doch das Ofenhaus dürfte sein bisher anspruchsvollstes Projekt sein. Hier gibt es, in unmittelbarer Nähe zur Theater-Spielstätte, gehobene Küche. Nun geht Emminger ein weiteres, ganz anderes Projekt an: Er eröffnet einen Pommes-Stand auf dem Stadtmarkt. Neben Emminger sollen demnächst noch weitere Neulinge auf dem Stadtmarkt starten.

"Fritts Pommesliebe" lautet der Name des neuen Standes. In der kommenden Woche soll es losgehen. Tobias Emminger hat die Räume des Bistros Stormanns übernommen. Wer am Freitag dort vorbeischaute, konnte sich schon mal eine Portion Pommes zum Mitnehmen kaufen. "Wir müssen noch ein paar letzte Hürden nehmen, dann können wir richtig starten", sagt Emminger. Die Küche ist fertig eingerichtet, der Verkaufstresen steht - und im Nebenraum stehen bereits Tische und schicke, braun bezogene Lederstühle. Der Schwerpunkt liegt, wie der Name des Standes sagt, bei Pommes - aus Kartoffeln oder Süßkartoffeln, dazu eine große Auswahl an Soßen. Zudem soll es verschiedene "Bowls" geben.

