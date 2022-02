Der Sturm trifft Augsburg: Zoo hat am Freitag wieder geöffnet

Wegen Sturm Ylenia mussten am Donnerstag Zoo und Botanischer Garten geschlossen bleiben. Welche Schäden Polizei und Feuerwehr in Augsburg zu vermelden haben.

Tief Ylenia hat am Donnerstag Augsburg erreicht und Polizei und Feuerwehr zahlreiche Einsätze beschert. Das anhaltend stürmische Wetter hatte auch dafür gesorgt, dass der Botanische Garten und der Zoo am Donnerstag geschlossen blieben. Gleiches galt für die städtischen Friedhöfe, es fanden nur Beerdigungen statt. Die Uni verschob anstehende Prüfungen, und in Pfersee wehte Ylenia eine ganze Photovoltaikanlage vom Dach eines Hauses.

Mehr als 30-mal musste die Polizei in Nordschwaben am Donnerstag wegen Sturmschäden ausrücken. Die Feuerwehr meldete zwischen Mitternacht und frühem Abend 16 Einsätze. Verletzte oder größere Sachschäden habe es aber nicht gegeben, sagte eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage. Lediglich ein paar umgewehte Bauzäune und kleinere Bäume, die Wege versperrten, seien zu vermelden. Ähnliches berichtete die Berufsfeuerwehr. "Dass die Bäume noch kein Laub haben, ist von Vorteil. So bieten sie dem Sturm weniger Angriffsfläche", so Feuerwehrsprecher Friedhelm Bechtel.

Augsburger Uni sagt wegen Sturm Ylenia Prüfungen ab

Dennoch riet die Berufsfeuerwehr den Augsburgerinnen und Augsburgern am Donnerstag, wenn möglich, daheimzubleiben. Von Spaziergängen im Wald wird weiter gewarnt. Darauf weist auch die Forstverwaltung hin. Den größten Schaden hat Ylenia wohl in Pfersee angerichtet. Dort blies sie am frühen Donnerstagmorgen eine zwölf Quadratmeter große Photovoltaikanlage vom Dach eines Hauses in der Oskar-Schindler-Straße. Wie die Berufsfeuerwehr Augsburg mitteilt, hatten die starken Böen die Anlage aus der Dachhalterung gerissen, die Feuerwehr demontierte die Anlage über eine Drehleiter.

Auch an der Augsburger Uni wirkt sich das Sturmtief aus. Wie die Leitung mitteilte, mussten zwei Klausuren, die am Donnerstag im eigens eingerichteten Prüfungszelt vorgesehen waren, auf kommende Woche verschoben werden. Betroffen waren jeweils Klausuren der Fakultät für Angewandte Informatik sowie der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Laut Mitteilung war nicht mangelnde Standfestigkeit des Zeltes Grund für die Verschiebung, sondern der durch den Sturm entstehende Lärm.

Gleichzeitig informiert die Uni ihre Studentinnen und Studenten, die in den kommenden Tagen in der Messehalle 5 ihre Prüfungen ablegen, dass aufgrund der aktuellen Wetterlage die Außenbeschilderung an der Augsburger Messe abgebaut werden musste. Den Betroffenen wird geraten, sich bezüglich des Zugangs zur Messe und der Lage der Blöcke über die Internetseiten der Universität zu informieren.

Trotz Ylenia sollen Zoo, Botanischer Garten und Friedhöfe wieder öffnen

Zwar soll es auch in den kommenden Tagen weiter stürmisch bleiben, die Stadt öffnet am Freitag jedoch Zoo, Botanischen Garten und die Friedhöfe wieder. Sollte sich die Lage erneut zuspitzen, träten gegebenenfalls wieder Schließungen in Kraft, teilte die Pressestelle mit.

Das Wetter in Bayern soll in den nächsten Tagen derart stürmisch werden, dass Fachleute mit umstürzenden Bäumen und herunterfallenden Dachziegeln rechnen. Bis Anfang nächster Woche wechseln sich Warm- und Kaltfronten in schneller Folge ab und bringen teils sogar im Flachland orkanartige Böen mit sich. Spaziergänger sollten die bayerischen Wälder in den nächsten Tagen lieber meiden, warnte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch. In den Bergen toben die Orkanböen gar noch heftiger. (ina/kmax/fla/nist/dpa)