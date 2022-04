Der Ukraine Verein benötigt wieder dringend Sachspenden

Nach der Spendenflut herrscht jetzt Flaute in der Augsburger Sammelstelle. Wie sich Schulen und andere Organisationen für die Ukrainer hierzulande und im Kriegsland engagieren.

Das Blatt hat sich gewendet: Wurde die Sammelstelle des Ukrainischen Vereins vor kurzem noch mit Sachspenden "überhäuft", so warten die Helferinnen und Helfer mittlerweile dringend auf neue Lieferungen. "Wir haben vor zehn Tagen den letzten Lkw in die Ukraine schicken können", sagt Bernd Schneider. Er ist zusammen mit anderen Freiwilligen in der Hochfeldstraße 63 (bei der Kirche St. Canisius) anzutreffen und vermutet, dass viele potenzielle Spenderinnen und Spender meinen, ihre Gaben würden nicht mehr gebraucht. Tatsächlich herrsche großer Bedarf an folgenden Waren: Haltbare Lebensmittel wie Konserven, Instantgerichte, Mehl, Zucker, Salz, H-Milch, Müsliriegel. Des Weiteren werden Schmerzmittel, Verbandsmaterial, Hygieneartikel sowie Babynahrung, Schuhe und Kleidung benötigt. Was nicht in die Ukraine geht, bekommen laut Schneider Geflüchtete, die in Augsburg untergekommen sind. Geöffnet ist die Sammelstelle in der Hochfeldstraße täglich von 10 bis 16 Uhr.

Ukrainische Frauen und Kinder bekommen im Flohmarktladen Kleidung

Eine Woche lang sammelte die Grundschule Göggingen West Kinderkleidung, Spielsachen, Schulranzen und Schulmaterial für Kinder, die mit ihren Müttern oder anderen Verwandten nach Augsburg geflüchtet sind. Das Spendenvolumen war enorm. Die Initiative ging vom Elternbeirat aus. Der Kontakt zur Schule kam über Caro Mayr zustande. Sie leitet für den Sozialverband SKM Augsburg die beiden Flohmarktläden collage und Zirbel 13. Beim Einladen halfen die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4b mit ihrem Lehrer Benjamin Brax und hatten offensichtlich Spaß dabei, sich bei dieser Hilfsaktion nützlich zu machen. In dem SKM-Flohmarktladen collage in der Heilig-Kreuz-Straße 19 stehen aktuell zwei Räume für die Ukrainehilfe bereit: Einer davon ist bestückt mit Sachspenden für Kinder, der andere mit Damenbekleidung. Dank der Grundschule Göggingen West ist für die nächste Zeit für ausreichend Nachschub gesorgt. Montag bis Donnerstag von 12 bis 15 Uhr können sich aus der Ukraine geflüchtete Frauen und ihre Kinder mit dem Nötigsten eindecken.

Auer Verlag Ukraine "Dyakuyu" (Danke) hieß es bei der Übergabe der Deutschkurs-Bücher in der Pferseer Westpark-Schule. Foto: Michael Hegele, Stadt Augsburg

Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine sind mehr als eine eine Viertel Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer nach Deutschland geflohen – die wenigsten von ihnen verfügen über Sprachkenntnisse im Deutschen. Um diese Menschen schnell zu befähigen, sich in Deutschland zu orientieren, spenden der Augsburger Auer-Verlag und die Autoren des "Thannhauser Modells" den Grund- und Mittelschulen vor Ort 250 Exemplare des "Deutschkurs für Migrant*innen aus der Ukraine". So lernen die geflüchteten Schulkinder schnell Deutsch – und viele Lehrkräfte, die es ihnen beigebracht haben, wissen inzwischen, dass das ukrainische Wort "Dyakuyu" einfach "Danke" bedeutet. In einer Sonderaktion überreichten an der Westparkschule in Pfersee Verlagsleiter Heribert Heuschneider und das Autorenteam die für die Augsburger Willkommensklassen vorgesehenen 250 Exemplare des Arbeitshefts und entsprechende Lehrerhandreichungen an Augsburgs Bildungsbürgermeisterin Martina Wild und an Schulamtsleiter Markus Wörle. Sie bedankten sich ebenso wie die anwesenden ukrainischen Kinder und Eltern mit einem herzlichen "Dyakuyu".

Erlös aus Bücherflohmarkt für den Ukrainischen Verein Augsburg

Am Samstag, 23. April, ist der "Tag des Buches". Was gäbe es für einen passenderen Anlass, das eigene Bücherregal mit neuen Schätzen zu bestücken und gleichzeitig Gutes zu tun? Von 10 Uhr bis 16 Uhr findet auf dem Gelände des St. Vinzenz Zentrum Augsburg (Gögginger Straße 92) ein Bücherflohmarkt für den guten Zweck statt. Der gesamte Erlös kommt dem Ukrainischen Verein Augsburg zugute. Bis 22. April werden gut erhaltene Bücher, CDs, DVDs und Blu Rays im Café Cabresso in der Gögginger Straße für den Flohmarkt entgegengenommen.

900 Euro spendete die Werner-von-Siemens-Mittelschule dem Ukraine Verein Augsburg. Foto: Werner-von-Siemens-Mittelschule

Betroffen von den Kriegsereignissen in der Ukraine sind die Schülerinnen und Schüler der Werner-von-Siemens-Mittelschule in Hochzoll. Die Schulgemeinschaft – insbesondere die 10. Klassen - startete eine Spendenaktion und 900 Euro sind zusammen gekommen, die dem Ukraine Verein Augsburg zugute kamen. Auch die Reischlesche Wirtschaftsschule beteiligte sich mit 500 Euro an der Spendenaktion für den Verein. (bau)

