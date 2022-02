Der Umbau des Schwabencenters in Augsburg soll noch 2022 beginnen

Plus Die Neugestaltung des Schwabencenters startet in der zweiten Jahreshälfte. Im Frühjahr soll ein Preisgericht aus den Vorschlägen mehrerer Architekturbüros einen Sieger küren.

Das Geschäftsleben im Schwabencenter konzentriert sich gerade auf das östliche Drittel der Ladenpassage, dort, wo sich unter anderem der Edeka-Supermarkt, eine Apotheke, die Stadtsparkasse, ein Optiker und ein Friseursalon befinden. Der restliche, wesentlich größere Bereich der zwischen Friedberger und Wilhelm-Hauff-Straße gelegenen Mall ist seit Ende vergangenen Jahres verwaist. Die Mieter haben ihre Geschäfte verlassen und noch weitere Leerstände zu den ohnehin bestehenden freien Flächen hinzugefügt. Diese Tristesse ist gewollt: Das Immobilienunternehmen Solidas als neuer Eigentümer des Schwabencenters will voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte mit dem Umbau der Passage beginnen.