Der Wärmeplan der Stadt Augsburg könnte Endes des Jahres in Kraft treten

Die Stadt Augsburg will ihren Wärmeplan im Herbst vorlegen. Für Neubaugebiete ist womöglich kein Fernwärmeanschluss vorgesehen, weil dort zu wenig Energie benötigt wird.

Der städtische Wärmeplan, der einen Anhaltspunkt dafür gibt, in welchen Vierteln und Straßen künftig wie bevorzugt geheizt werden soll, könnte Ende des Jahres in Kraft treten. Der Entwurf werde im Herbst dem Stadtrat vorgelegt, so Augsburgs Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) in der Umweltausschusssitzung vor der Sommerpause. Man werde sich aber noch Gedanken machen müssen, ab wann das Papier in Kraft tritt.

Denn ab dann gelten die geplanten Regelungen zum Heizungstausch, sofern das Bundesgesetz nach der Sommerpause verabschiedet wird. "Andererseits hätten die Bürger dann schnell Planungssicherheit, weil sich jeder Gedanken machen kann, was die vernünftigste Form des Heizens in seinem Stadtviertel ist", so Erben. Der Wärmeplan wird unter anderem Aufschlüsse darüber geben, wo Fern- und Nahwärmenetze geplant und wo Wärmepumpen oder andere Heizformen sinnvoll sind. Rein fossile Energieträger werden nicht mehr betrachtet.

Neubaugebiete in Augsburg bekommen unter Umständen keine Fernwärme

Für ein nötiges neues Fernwärmekraftwerk werden laut Stadt nicht nur Standorte im Süden, sondern auch im Westen der Stadt ins Auge gefasst. In künftigen Neubaugebieten werde man sich angesichts steigender Energiestandards bei Häusern im übrigen überlegen, ob Fernwärme dort überhaupt sinnvoll ist, wenn kaum Energie benötigt wird. Für das geplante Viertel Haunstetten Südwest sei die Entscheidung etwa noch nicht gefallen.

In Bestandsvierteln planen die Stadtwerke aber einen weiteren Ausbau und berichten von einer hohen Nachfrage. Das Wohnungsunternehmen Vonovia kündigte jetzt an, in den kommenden Jahren etwa 60 Prozent seines Augsburger Bestands (2000 Wohnungen) an die Fernwärme anschließen zu wollen. „Die Fernwärme spielt eine wichtige Rolle dabei, unsere Klimaziele, die wir uns konzernweit mit einem Klimapfad gesteckt haben, zu erreichen“, so Manuela Gebhart, Regionalleiterin Bayern Süd. In der Kolberg- und Herrenbachstraße werden nun 136 neue Wohnungen angeschlossen, in der Jakobervorstadt hängen 200 Bestandswohnungen an der Fernwärme. In den kommenden zwei Jahren sei der Anschluss von mehr als 270 Wohnungen geplant, für 500 weitere Wohneinheiten gebe es eine Perspektive. (skro)