Der Wandel des Textilviertels beschleunigt sich

Plus Mit dem Umbau des Augsburger Ledvance-Areals in ein Wohnquartier entsteht eine Zusammenballung an Neubauprojekten. Das wird ein überzeugendes Rahmenkonzept nötig machen.

Als die Stadt nach der Schließung des Ledvance-Werks verlauten ließ, dass man dort künftig nur Gewerbe haben wolle, um den Arbeitsplatzverlust halbwegs zu kompensieren, war das nachvollziehbar. Die Gespräche mit Ledvance über einen Erhalt des Werks waren nicht einfach und am Ende erfolglos. Das Versilbern des Grundstücks als Zuckerl für die Standortschließung wollte man dem Unternehmen nicht ermöglichen.

Doch inzwischen ist das Grundstück verkauft (ein Vorkaufsrecht zog die Stadt aus finanziellen Gründen angesichts des kolportierten 40 Millionen Euro Kaufpreises nicht), und nach fünf Jahren verfallen die Gebäude im nicht genutzten Teil des Areal zusehends. Dass sich dort kein Gewerbe unterbringen lassen würde, kann man infrage stellen, weil es in Lechhausen ja durchaus Pläne gibt, das dortige Gewerbegebiet zu vergrößern und auch aktuell schon Firmen vor Ort sind.

