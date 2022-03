Waschanlagenhersteller Washtec stoppt Projekte mit Russland

Der Augsburger Autowaschanlagen-Hersteller Washtec hat auf den Krieg in der Ukraine reagiert. Für 2021 zieht er eine positive Bilanz. Man liege auf Vorkrisenniveau.

Für das Geschäftsjahr 2021 zieht der Autowaschanlagenbauer Washtec eine positive Bilanz. Mit einem Umsatz von 430,5 Millionen Euro lag man fast 14 Prozent über dem Vorjahresniveau und näherte sich so den Erträgen vor Corona an (436,5 Millionen Euro Umsatz in 2019), hieß es bei der Präsentation der Zahlen am Donnerstag. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei 45,7 Millionen Euro. Das entspricht einer EBIT-Rendite von 10,6 Prozent (bereinigte EBIT-Rendite bei 10 Prozent; 2019: 8,8 Prozent).

Washtec reagierte mit einer "Taskforce" auf Corona-Krise

"Auf dieses Geschäftsjahr können wir stolz sein, denn zunächst hatten wir einige Herausforderungen zu bewältigen", so Vorstandsvorsitzender Ralf Koeppe. Er spielt damit unter anderem auf die Corona-Krise sowie gestörte Lieferketten an. Washtec hat deshalb bereits Ende 2020 eine eigene Abteilung, eine Taskforce, gegründet, um Lieferengpässe und Materialknappheit entgegenzuwirken. "Dafür mussten wir erhebliche Ressourcen im Einkauf, der Disposition und der Entwicklung investieren", so Koeppe. Dies sei ein Kraftakt gewesen, der sich aber in weiten Teilen gelohnt habe. So habe man Anlagen bei Kunden in Europa in Asien in den gewohnten Lieferzeiten installieren können. In den USA sei es allerdings zu Verzögerungen gekommen.

Ralf Koeppe ist Vorstandsvorsitzender der Augsburger Washtec AG. Foto: Annette Zoepf

Auch 2022 bleibe das Thema Lieferketten relevant. Punkten konnte man bei den Kundinnen und Kunden 2021 dafür mit Ausbau digitaler Services sowie mit der Weiterentwicklung von Angeboten rund um das Thema umweltfreundliche Autowäsche.

Washtec stoppt geplante Projekte mit Russland, Belarus und der Ukraine

Diese Themen sollen auch 2022 weiter bespielt werden, dazu erwartet Washtec eine weitere Umsatzsteigerung. Allerdings weist das Unternehmen in seiner Präsentation auf unberechenbare Einflüsse durch den Krieg in der Ukraine sowie harte Corona-Lockdowns in China hin. Beides berge das Risiko von Lieferengpässen bei Komponenten für die Stahlproduktion, die zu Preiserhöhungen führen könnten. Auf den Ukraine-Krieg reagiert Washtec auch aktuell und hat geplante Projekte mit Russland, Belarus und der Ukraine eingestellt. Der Umsatz in diesen Regionen liege allerdings bei unter einem Prozent.

Aktuell scheint Washtec auf Erholungskurs, nachdem der Umsatz 2019 stark eingebrochen war und die Corona-Krise dem Unternehmen 2020 weiter zusetze. Bereits Mitte Juni 2020 hatte das Unternehmen daher Umstrukturierungsmaßnahmen angekündigt, die unter anderem Kostensenkungen zur Folge haben sollten.

