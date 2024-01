Der Wochenmarkt im Bärenkeller gibt (noch) nicht auf

Die Initatoren des Marktes beklagen den Stillstand, weil kein neuer Händler kommt. Doch die Hoffnung bleibt bis Frühjahr 2024.

Auch im Stadtteil Bärenkeller gibt es einen Wochenmarkt. Es ist allerdings ein sehr kleiner Markt, der regelmäßig samstags stattfindet. An jedem ersten Samstag im Monat sind zwei Händler vertreten, ansonsten bleibt es lediglich bei einem Stand. Initiiert wird der Markt von der Aktionsgemeinschaft Pro Bärenkeller. Deren Vorsitzende Christine Deschler verhehlt nicht, dass sie über diese Situation nicht sonderlich glücklich ist. Sämtliche Versuche, neue Händler zu gewinnen, sind bislang gescheitert. Aufgeben werde man aber vorerst nicht, sagt Deschler.

Die Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft hofft, dass womöglich Kunden des Marktes interessierte regionale Händler kennen. Es gibt jetzt einen Aushang. Darin wird gebeten, sich zu melden, sofern Kontakt zu einem Obst- und Gemüsestand besteht.

Der Markt im Bärenkeller startet samstags gegen 12.15 Uhr

An der Ist-Situation hat sich nichts geändert. Am Bürgerplatz findet der Markt statt. Fleisch- und Wurstwaren von der Metzgerei Leutenmayr werden jeden Samstag ab 12.15 Uhr angeboten. Jeden ersten Samstag im Monat ist der Honig-Stand von der Imkerei Braun aus Biberbach vor Ort. Deschler meint: "So lange uns die beiden Marktleute die Stange halten, machen wir weiter." Vielleicht tue sich im nächsten Frühjahr etwas: "Wir halten die Augen weiter offen."

Den Wochenmarkt im Bärenkeller gibt es seit zehn Jahren. Mit dem Rückzug eines Obst- und Gemüsestands verlor er an Attraktivität. Konkurrenz macht dem kleinen Markt zudem der Edeka-Supermarkt im Bärenkeller. Zu Beginn des Marktes gab es im Stadtteil keinen Nahversorger. Edeka eröffnete im Herbst 2019 im Zaunkönigweg. Bei den Menschen im Stadtteil kommt der Markt gut an, heißt es.

