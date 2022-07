Der Wunschnachfolger für Baureferent Gerd Merkle steht fest

Der Münchner Steffen Kercher soll Gerd Merkle beerben und die Leitung des Augsburger Baureferats übernehmen. Im Juli kommt die Personalie in den Stadtrat.

Der neue Augsburger Baureferent soll der Münchner Stadtplaner Steffen Kercher werden. Kercher ist der Wunschkandidat einer fraktionsübergreifenden Auswahlkommission, die aus Stadtratsmitgliedern zusammengesetzt war. Oberbürgermeisterin Eva Weber, CSU, Grüne, Sozialfraktion und Bürgerliche Mitte (die AfD war nicht vertreten) entschieden sich einstimmig für Kercher. Er wird sich in der Juli-Sitzung des Stadtrats zur Wahl stellen. Mit der sich abzeichnenden breiten Rückendeckung der Fraktionen gilt die Wahl als so gut wie sicher.

Steffen Kercher soll Augsburgs neuer Baureferent werden

Kercher hat Stadt- und Regionalplanung studiert und arbeitet seit 15 Jahren im Baureferat der Stadt München, aktuell als Abteilungsleiter für Sonderplanungen und Projektentwicklung. Er verantwortet dort die Entwicklung mehrerer großer Siedlungsvorhaben – Fähigkeiten, die unter anderem beim Vorantreiben von Haunstetten Südwest wichtig werden dürften. Ein weiteres wichtiges Thema für den neuen Baureferenten wird die Mobilitätspolitik sein, ein traditionell konfliktträchtiges Feld.

8 Bilder Die Referenten der Augsburger Stadtregierung Foto: Silvio Wyszengrad

Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) sagt, sie hoffe auf eine breite Zustimmung für Kercher. Ungewöhnlich für Augsburg: Der Referentenposten wird über die aktuelle Legislaturperiode des Stadtrats hinaus vergeben. Kercher soll für die reguläre Amtszeit von sechs Jahren kandidieren und somit bis 2029 im Amt bleiben. Die Legislatur des Stadtrats endet 2026. Die Stadt hatte sich zu diesem Vorgehen entschieden, um parteipolitische Überlegungen bei der Besetzung der Schlüsselstelle hintenan zu stellen und die fachliche Qualifikation als Entscheidungskriterium zu stärken.

Nachfolger von Baureferent Gerd Merkle fängt schon früher an

Kercher soll auf Baureferent Gerd Merkle (CSU) nachfolgen, der Ende April 2023 in den Ruhestand gehen wird. Merkle hatte sich bei der Zusammenstellung der Stadtregierung 2020 nur für drei Jahre wählen lassen, weil er keine vollen sechs Jahre mehr dranhängen wollte. Merkle wird bei seinem Ausscheiden 15 Jahre lang Baureferent gewesen sein. Geplant ist, dass Kercher schon vor seinem offiziellen Amtsantritt am 1. Mai im Baureferat an der Seite von Merkle seinen Dienst aufnimmt. "Uns war wichtig, dass die neue Referatsleitung eine Überlappungsphase mit dem aktuellen Stadtbaurat hat. So kann ein guter Übergang dieses im Themenspektrum sehr breiten Referates sichergestellt werden", so Weber. Dies betrifft etwa Dinge wie die Theatersanierung, die eine gewisse Vorgeschichte haben.

Der Stadtrat soll Ende Juli darüber entscheiden, wer neuer Baureferent wird. Es gibt einen Favoriten. Foto: Ulrich Wagner

Die Stadt hatte sich bei der Ausschreibung der Stelle, auf die es um die 15 Bewerber und Bewerberinnen gab, darauf festgelegt, das bisherige Baureferat in seinem Zuschnitt fortzuführen. Die Überlegungen für ein Mobilitätsreferat, eine Wahlkampfforderung von Weber, wurden zurückgestellt. Nach der Corona-Pandemie habe es Priorität, eine funktionierende Verwaltung sicherzustellen, statt sich mit Umbauten zu beschäftigen, die Kapazitäten binden, so Weber.

Aktuell noch offen ist, wie mit der Überstundenforderung von Baureferent Merkle umgegangen wird. Die Verwaltung hatte die Forderung, die noch aus Merkles Zeit als städtischer Angestellter datiert, für rechtmäßig erachtet. Der Personalausschuss des Stadtrats schloss sich dieser Sichtweise an, bat allerdings noch um eine externe Prüfung. Das Gutachten der beauftragten Anwaltskanzlei liegt noch nicht vor.