Der zentrale Pflegestützpunkt kommt nach Lechhausen

Nach längerer Suche hat die Stadt eine passende Immobilie für den Pflegestützpunkt gefunden. Die Einrichtung des neuen Beratungsangebots hat für Diskussionen gesorgt.

Vor mehr als einem Jahr hat der Stadtrat die Einrichtung eines Pflegestützpunkts in Augsburg beschlossen. Er ist als zentrales, trägerneutrales Beratungsangebot für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen gedacht. Auch die dafür vorgesehenen Stellen – darunter vier Beratungskräfte – wurden vom Personalausschuss genehmigt. Nach längerer Suche scheint nun eine geeignete Immobilie gefunden zu sein – ein Gebäude in der Zugspitzstraße gegenüber von Kuka.

Pflegestützpunkt: Keine geeigneten Räume in Augsburger Innenstadt

Laut Sozialverwaltung standen zunächst mehrere Liegenschaften in der Innenstadt im Fokus. Letztlich seien sie aus baulichen oder finanziellen Gründen nicht infrage gekommen. Die Räume in Lechhausen seien geeignet, müssten allerdings noch an einigen Stellen hinsichtlich einer Barrierefreiheit umgebaut werden.

Sozialreferent Martin Schenkelberg betrachtet die Stadtteil-Lage nicht als problematisch. Die Immobilie sei gut erreichbar, eine Trambahnhaltestelle vor der Tür. Zudem gebe es ausreichend Parkplätze. "Die Liegenschaft ist ausreichend groß. Unsere Partner, die Kranken- und Pflegekassen sowie der Bezirk Schwaben, haben einer Situierung des Pflegestützpunkts an dieser Stelle zugestimmt." Weitere zentral gelegene Immobilienangebote habe es nicht gegeben beziehungsweise lägen aktuell nicht vor.

Laut Schenkelberg war man zunächst von einer Inbetriebnahme im ersten oder zweiten Quartal 2022 ausgegangen. Er sei froh, nun an der Zugspitzstraße eine geeignete Liegenschaft gefunden zu haben. Die rund drei bis vier Monate dauernden Umbauarbeiten sollen beginnen, sobald die Stadt die Verhandlungen mit dem Vermieter abgeschlossen hat.

Es gibt 14 eingesessene Senioren-Fachberatungsstellen

Die Einrichtung des Pflegestützpunktes hatte im vergangenen Jahr für Diskussionen gesorgt. Die Träger der freien Wohlfahrtspflege kritisierten, dass ein Beschluss gefasst werde, ohne dass es ein Konzept für die Zusammenarbeit der neuen Einrichtung und den 14 bestehenden Fachberatungsstellen für Senioren gebe. Mittlerweile ist ein Arbeitskreis eingerichtet worden, in dem es beispielsweise um Schnittstellen geht, an denen die Arbeit des neuen Angebots mit den Aufgaben der eingesessenen Beratungsstellen zusammentrifft. Die Stadt sieht Bedarf für den Pflegestützpunkt, da der Anteil der Älteren und damit auch das Pflegerisiko immer mehr steigt. Aktuell leben in Augsburg mehr als 30.000 Menschen über 75 Jahre. Bis zum Jahr 2038 wird eine Zunahme in dieser Altersklasse um 31 Prozent erwartet.

Die Installation des zentralen Angebots ist keine Augsburger Besonderheit, sondern geht auf die Forderung des Bundes zurück, die Rolle der Kommunen in der Pflege zu stärken. In Bayern gibt es bislang acht Pflegestützpunkte, die eine kostenlose und träger-neutrale Beratung bieten. Andere Bundesländer, etwa Baden-Württemberg, sind mit dem Ausbau weiter.