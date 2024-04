Deshalb war der Hahn am Augsburger Stadtmarkt verstummt

Das Marktamt der Stadt Augsburg bestätigt einen wochenlangen Ausfall. Die Technik spielte beim Wahrzeichen des Marktes nicht mit.

Der Stadtmarkt ist eine Institution in Augsburg. Der krähende Hahn am "Turm" an der Fleischhalle ist das Wahrzeichen des Marktes. Die Figur ist gut zu erkennen. Regelmäßig kräht der Hahn auch. Doch seit einiger Zeit ist er verstummt. So behauptet es zumindest eine regelmäßige Besucherin, Händler bestätigen die Wahrnehmung. Man hörte einfach nichts mehr von ihm. Oder doch? Zuständig ist das städtische Marktamt.

Die Stadt Augsburg jedenfalls erkennt kein Problem. Derzeit. Es sei alles wieder in Ordnung, heißt es auf Anfrage. Allerdings wird bestätigt, dass der Hahn über einen längeren Zeitraum verstummt gewesen sei: "Zu Beginn des Jahres gab es technische Probleme, die jedoch von den Stadtwerken behoben wurden." Es habe sich um vier Wochen gehandelt, in denen der Hahn nicht zu hören war. Ein Ausfall zu einem späteren Zeitpunkt sei nicht bekannt. (möh)

