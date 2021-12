Augsburg

vor 16 Min.

Detektiv Tamer Bakiner taucht auf RTL in die Telefonbetrüger-Szene ein

Plus Tamer Bakiner deckt für TV-Dokus kriminelle Machenschaften auf. Nun ist er erneut im Fernsehen zu sehen. Sein Thema ist eines, das auch Augsburgs Polizei Bauchschmerzen bereitet.

Von Ina Marks

Tamer Bakiner muss ein furchtloser Mann sein. Der Augsburger Wirtschaftsermittler, Detektiv und Buchautor begibt sich immer wieder in die Welt der Kriminellen, um deren Machenschaften aufzudecken. Seine Undercover-Einsätze werden in TV-Dokumentationen einem breiten Publikum gezeigt. Der 49-Jährige ist am kommenden Mittwoch erneut im Fernsehen zu sehen. Dieses Mal widmet er sich den Methoden "falscher Polizisten". Mit miesen Maschen am Telefon bringen Betrüger immer wieder Menschen um ihre Ersparnisse. Vor allem Seniorinnen und Senioren sind häufig Opfer. Davon weiß auch die Augsburger Polizei zu berichten, die in diesem Jahr neue Tätergruppen und Vorgehensweisen beobachtete.

