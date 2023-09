Deutsche Bahn belohnt Radler in Augsburg mit Rabatten

Die Deutsche Bahn lockt in Augsburg mit Rabatten. Die Stadt sitzt als Partner mit im Boot. Benötigt wird jedoch die Bahn-App.

Die Stadt Augsburg und die Deutsche Bahn (DB) bieten gemeinsam einen Anreiz, in die Pedale zu treten: Ab sofort können Radfahrer auch in Augsburg mit der App DB Rad+ ihre gefahrenen Kilometer sammeln. Prämien und Rabatte sind das Dankeschön. Ziel der App sei es, die klimafreundliche Mobilität zu fördern, heißt es.

In Bayern startete die App DB Rad+ im Herbst 2020 in Freising. Mit Unterstützung des Freistaats können Radfahrer das digitale Angebot inzwischen in allen sieben bayerischen Regierungsbezirken in zwölf Kommunen nutzen. Zusammen mit Oberbürgermeisterin Eva Weber und Baureferent Steffen Kercher stellte die Deutsche Bahn jetzt die App in Augsburg vor.

Freikarten für den Zoo in Augsburg gehören zum Angebot

Oberbürgermeisterin Eva Weber sagt: „Mit der App DB Rad+ schafft die Deutsche Bahn einen tollen Anreiz vor allem für Pendler, in die Pedale zu treten." Damit unterstützet die DB das nachhaltige Zusammenspiel von Fahrrad- und Bahnfahren. Rabattaktionen und Gutscheine schaffen laut Initiatoren einen Anreiz, möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurückzulegen. Zu den Prämien zählen unter anderem Freikarten für den Zoo Augsburg, eine Stunde kostenlose Nutzung des Mietlastenrads "Lech Elephant", Vergünstigungen in lokalen Geschäften und Cafés sowie digitale Rabatte, wie Reisegutscheine der DB. (möh)

