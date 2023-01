Deutsche Bahn liefert Wasserstoff für Konkurrenz

Der Brennstoffzellen-Triebwagen der Bayerischen Regiobahn, der in einem Jahr von Augsburg nach Weilheim und Buchloe fahren soll, bekommt seinen Treibstoff von der DB.

Der Wasserstoffzug der Bayerischen Regiobahn, der in einem 30-monatigen Pilotprojekt ab Anfang 2024 mit Fahrgästen von Augsburg aus nach Füssen und Weilheim rollen soll, wird seinen Treibstoff von der Bahn-Tochter DB Energie bekommen. Das Unternehmen setzte sich in einem Ausschreibungsverfahren durch. DB Energie wird in Augsburg eine Wasserstofftankstelle errichten und mit einem mobilen Speicheranhänger ausstatten. Die Infrastruktur soll Ende 2023 in Betrieb gehen. Verwendet werden soll "grüner" Wasserstoff, der klimaneutral erzeugt wurde. Durch den Ersatz eines Dieseltriebwagens werden rund 300 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr eingespart. Der Wasserstoff wird in einer Brennstoffzelle durch chemische Reaktion zu Strom umgewandelt, der den Zug antreibt.

Laut DB wird die Betankung mit etwa 15 Minuten genauso lang dauern, wie die Betankung eines Dieseltriebwagens. Damit sei die Technologie konkurrenzfähig und auch im eng getakteten Regionalverkehr einsetzbar. Auf den nicht elektrifizierten Strecken der Ammerseebahn ( Weilheim) und auf dem Lechfeld nach Buchloe fahren Dieseltriebwagen. Für die Strecke Augsburg-Buchloe ist aber langfristig eine Elektrifizierung im Gespräch, weil so ein Lückenschluss im elektrischen Schienennetz möglich wäre. (skro)