"Deutschland den Krieg erklären": Augsburger Polizei ermittelt wegen Flyer

In mehreren Briefkästen in Augsburg landen Flugblätter mit fragwürdigem Inhalt. Wer dahinter steht, ist bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Schon die Überschrift deutet darauf hin, dass dieses Flugblatt kein gewöhnliches ist. "Deutschland den Krieg erklären" prangt in großen Lettern über einem Durcheinander aus QR-Codes, die zu Internet-Videos führen, Symbolen und mehrzeiligen Einlassungen, teils in verschiedenen Sprachen. Die Rede ist von "Sozialfaschismus" und "westlicher Powerstruktur", es geht um Impfungen und die Bundesregierung als "Teil des Tieres, welches da im Buch Daniel und im Buch der Offenbarung beschrieben wird". All dies findet sich auf einem Flugblatt, das zuletzt in mehreren Augsburger Briefkästen gelandet ist - und nun auch Ermittlungen der Polizei ausgelöst hat.

Polizei ermittelt wegen verteiltem Flyer in Augsburg - Urheber des Flugblatts bekannt

Wie das Polizeipräsidium Schwaben-Nord auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, sind bislang insgesamt 16 Mitteilungen zur Verteilung des Flyers bekannt. Diese seien aus dem "südlichen Stadtgebiet" gekommen. Das zuständige Kommissariat führe inzwischen strafrechtliche Ermittlungen - einerseits wegen des Verdachts der Beleidigung, andererseits wegen des Verdachts der Verwendung von "Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen". Allein Letzteres kann mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe geahndet werden.

Nach Angaben der Polizei ist der Urheber des Flugblatts, das offenbar vor allem Anfang des Jahres verteilt wurde, bekannt. Auf dem doppelseitigen Schreiben ist der Name eines Mannes aus dem Raum Augsburg genannt, einschließlich Mailadresse und Kontonummer. Laut Polizei sind die Flugblätter allerdings weder einer Organisation noch einer Ideologie zuzuordnen. Dass sich der Staatsschutz damit befasse, sei in den Inhalten der Flyer begründet.