Deutschlandticket sorgt in der Region Augsburg nur in Zügen für mehr Verkehr

Fahrgastzuwächse aufgrund des Deutschlandtickets gibt es in der Region am ehesten beim Bahnverkehr.

Nach einem Monat mit dem 49-Euro-Ticket ziehen Verkehrsunternehmen eine erste Bilanz. Bei der Bahn merkt man Effekte, bei Bus und Straßenbahn hingegen kaum.

Das Deutschlandticket scheint einen Monat nach seiner Einführung vor allem im Eisenbahnverkehr rund um Augsburg für Zuwächse zu sorgen. Während die Augsburger Stadtwerke und auch der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund mit den Regionalbussen bisher keine nennenswerte Fahrgastzunahme registrierten, sehen die Eisenbahnunternehmen eine gewisse Bewegung. Was davon genau aufs Deutschlandticket zurückzuführen ist, sei aber nach wenigen Wochen schwierig zu beantworten. Die Corona-Auswirkungen in den vergangenen Jahren machten Vergleiche mit der Ist-Situation schwierig.

Das Unternehmen Go-Ahead, das seit Dezember die Nahverkehrsstrecken Richtung Ulm, München und Donauwörth (mit Verlängerung teils bis Würzburg) betreibt, spricht von "einer deutlichen Steigerung der Fahrgastzahlen seit dem 1. Mai". Die stärksten Ausschläge registriere man am Wochenende – ein Hinweis darauf, dass das Ticket wie schon beim Neun-Euro-Ticket im Ausflugsverkehr für Zuwächse sorgt. Auch bei der BRB (sie betreibt die Strecken ins Lechfeld/Allgäu, an den Ammersee, nach Ingolstadt und nach Gessertshausen) verweist man darauf, dass die Auslastung der Züge in die Ausflugsziele im Sommer grundsätzlich steige. Diesen Effekt beobachte man auch jetzt – was durchs 49-Euro-Ticket verursacht wird und was nicht, sei noch nicht zu analysieren. Man gehe aber von Effekten aus, weil durch das Deutschlandticket das Pendeln mit der Bahn – auch für Homeoffice-Nutzer – attraktiver gegenüber dem Auto werde.

