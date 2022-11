Was Gaskunden zur Dezember-Entlastung wissen müssen

Plus Im kommenden Monat werden die Stadtwerke Augsburg kein Geld für Gas und Fernwärme kassieren. Bewohner von Mehrfamilienhäusern profitieren mit Verzögerung.

Die Stadtwerke Augsburg werden, wie alle anderen Versorger auch, im Dezember auf den monatlichen Abschlag für Gas oder Fernwärme verzichten. Strom und Wasser sind von der Entlastungsmaßnahme der Bundesregierung nicht betroffen - hier müssen Kunden und Kundinnen weiter bezahlen. Unklar ist laut Stadtwerken nach wie vor, wie genau die längerfristige Strom- und Gaspreisbremse, die ab kommendem Jahr in Kraft treten soll, umgesetzt wird. Zwar gibt es einen Gesetzentwurf, aber noch kein Gesetz. Man werde so bald wie möglich informieren, sagt Stadtwerkesprecher Jürgen Fergg.