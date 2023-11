Diamantring bis Auto: Bei der Presseball-Tombola gibt es nur Gewinner

Preise im Gesamtwert von mehr als 170.000 Euro werden beim Augsburger Presseball 2023 für den guten Zweck verlost. Manch ein Gewinner kann sein Glück kaum fassen.

Die Tombola zählt zu den Highlights bei jedem Presseball. Auch in diesem Jahr beteiligten sich daran etliche Sponsoren – und auch in diesem Jahr zeigten sie sich großzügig: Der Gesamtwert der verlosten Preise lag bei mehr als 170.000 Euro. Besonders groß ist die Freude bei den Gewinnerinnen und Gewinnern. Das sind sie:

Hauptpreis (Serie B): Manuela Kuhnert kann ihr Glück nicht fassen. Die 51-Jährige aus Mering und ihr gleichaltriger Mann Paul sind nun Besitzer einer Mercedes A 180-Kompaktlimousine. Zwei Lose haben sie gekauft – und von ihrem Gewinn zunächst nichts mitbekommen. Denn während der Preisverleihung war das Ehepaar gerade beim Blackjack-Spielen im Presseball-Casino. Ihren aufmerksamen Freunden haben sie es zu verdanken, dass sie nun Grund zum Feiern haben. Schlafen werde sie in dieser Nacht wohl nicht, sagt Manuela Kuhnert. „Aber dann feiern wir eben“, sagt die Buchhalterin. Feiern wird wohl auch einer, der am Abend nicht anwesend ist: Der 18-jährige Sohn der Familie darf sich auf ein Auto freuen – allerdings nicht auf den neuen Mercedes im Wert von 33.000 Euro, den werden seine Eltern fahren. Auch Mercedes-Niederlassungsleiter Thomas Gräcmann ist zufrieden: „Ein rotes Auto für einen Berufsfeuerwehrmann und seine Frau, besser kann es doch gar nicht kommen.“

100 Bilder Jetzt abstimmen: Wählen Sie das Paar des Abends auf dem Presseball Foto: AZ Infografik

Augsburger Presseball 2023: Tombola-Gewinner freuen sich über Preise

1. Preis (Serie A): Sabine Schmidtner aus Schrobenhausen streckt auf der Bühne die Faust nach oben. „Ich haben einen Mann, drei Kinder, ein Haus und jetzt auch einen tollen Ring.“ Den Presseball hat sie das erste Mal besucht und kann gleich einen Hauptgewinn ihr Eigen nennen. Für Bernhard Sieber, Geschäftsführer des Juweliers Herbert Mayer, ist es der 37. oder 38. Presseball. Von Anfang an habe seine Familie die Kartei der Not mit einem Gewinn unterstützt: diesmal mit einem Diamantring von Messika im Wert von 8500 Euro. „Er besteht aus 18 Karat Roségold und einem Diamantgewicht von über einem Karat.“

Abgefahren: Hauptpreisgewinnerin Manuela Kuhnert und ihr Mann Paul haben eine A-Klasse gewonnen. Den Schlüssel übergibt Mercedes-Niederlassungsleiter Thomas Gräcmann (r.).

2. Preis (Serie A): In fast jedem Zuhause steht ein Sofa, das ist bei Gwendolyn Batholomä nicht anders. Wohin also mit dem Stück von Roche Bobois im Wert von 6600 Euro, das sie eben gewonnen hat? "Wir überlegen noch, aber einen Platz habe ich schon im Sinn", sagt die 45-Jährige aus Göggingen. Das Sofa sei "außergewöhnlich, wunderschön, zeitlos – da werden wir auf jeden Fall etwas finden." Sie sei schon seit vielen Jahren zu Gast beim Presseball, habe auch abseits davon aber nie etwas Größeres gewonnen – dass es nun geklappt habe, sei "großartig". Auch Diana Schreiter von der Stilmanufaktur, die das Sofa zur Verfügung gestellt hat, freut sich, dass das "Schmuckstück" ein neues Zuhause gefunden hat.

Glückliche Gewinner und Sponsoren: Bernhard Sieber, Sabine Schmidtner, Diana Schreiter, Michael Meißler, Gwendolyn Batholomä, Mathias Ebert, Gao Bing, Antonia Scherer, Sebastian Lanksweirt, Claudia Ambrosy und Melinda Dmuschewski (von links). Foto: Peter Fastl

3. Preis (Serie A): Mathias Ebert trägt fast jeden Tag einen Anzug und ist damit der ideale Gewinner des dritten Preises in der Ziehung A. Er darf sich beim Maßatelier Scabal im Antoniushof in der Maximilianstraße ein neues Outfit im Wert von 5500 Euro aussuchen. „Ich würde gerne etwas eher Verrücktes oder Außergewöhnliches nehmen“, verrät Ebert. Für Inhaberin Gao Bing ist das kein Problem: „Wir haben mehr als 5000 Stoffe auf höchstem Niveau, darunter feinste Kaschmirstoffe. Daraus lässt sich sicher etwas Einzigartiges kreieren.“ Mathias Ebertwürde den Anzug gerne im Juli mit auf seine Japan-Reise nehmen. Gao Bing verspricht: „Hierfür finden wir das Passende, das dann auch zu den Temperaturen des japanischen Sommers passt.“

4. Preis (Serie A): Sebastian Lanksweirt, Regionalleiter Süd der Bike & Outdoor Company, berichtet auf der Bühne begeistert von einer Radtour bei Zell am See, wo er 1090 Höhenmeter zurückgelegt habe. Mit dem Hauptpreis, dem KTM E-MTB Kapoho 7973 in Wert von 5300 Euro, sei das kein Problem gewesen. „Dank der Unterstützung kann man dabei auch noch die Landschaft genießen.“ Gewinnerin Antonia Scherer freut sich über das E-Fahrrad. Zum einem habe sie noch nie etwas gewonnen, zum anderen könne sie das Fahrrad gut brauchen. Derzeit lebe sie in Berlin und werde damit künftig Ausflüge an Seen machen, die sich in und um Berlin befinden.

5. Preis (Serie A): Der Gewinner oder die Gewinnerin eines Holzbackofens von Merklinger konnte nicht ermittelt werden.

6. Preis (Serie A): Die Nummer eins ist Claudia Ambrosy schon vor Bekanntwerden der Gewinnerinnen und Gewinner, schließlich hat sie die Losnummer A0001. Sie wird ihr Glück bringen: Die 45-Jährige gewinnt einen Gutschein für eine Brautausstattung in Höhe von 5000 Euro. Nun ist Ambrosy bereits verheiratet, und das mit einem "Traummann", wie sie sagt. Klingt nicht, als gebe es Bedarf nach einer Brautausstattung. "Das macht aber überhaupt nichts", sagt sie. Sie überlege, den Gutschein zu spenden, vielleicht gebe es ja auch in ihrem Umfeld Interesse. Zur Verfügung gestellt wurde die Ausstattung von "Die Brautflüsterin". Deren Inhaberin Melinda Dmuschewski sagt: "Egal, wer sie bekommt: Die Ausstattung wird in guten Händen landen und der Glücklichen große Freude machen."