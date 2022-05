Betrunkener Fußgänger wird angefahren - und liegengelassen

Der junge Mann war in der Nacht zum Sonntag auf der Mühlhauser Straße unterwegs. Gesucht wird der Fahrer eines schwarzen Pkw.

Von einem herannahenden Pkw wurde ein 21-jähriger Fußgänger erfasst, der in der Nacht zum Sonntag gegen Mitternacht auf der Mühlhauser Straße unterwegs war. Laut Polizei lief der junge Mann zunächst den Heideweg in Richtung Mühlhauser Straße / Affinger Weg entlang. Als er dann die Straßenseite von Augsburg (Autobahnsee) Richtung Dickelsmoor wechselte, übersah er einen herannahenden Pkw. Dieser erfasste den dunkelgekleideten Fußgänger, der sich dabei eine blutende Wunde am Knie zuzog und zu Boden stürzte.

Der Pkw-Lenker flüchtete, ohne sich um den Verletzten – ein Alkoholtest bei ihm ergab knapp zwei Promille - zu kümmern. Der unbekannte Autofahrer (oder Autofahrerin) war mit einem schwarzen Pkw unterwegs, an dem sich möglicherweise Blutanhaftungen befinden könnten. Eine Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Telefon 0821/323 2310 entgegen. (bau)