Sie feiert 100. Geburtstag – und wohnt seit 76 Jahren in ihrer Wohnung

Plus Mit der Augsburger Jubilarin freut sich nicht nur ihre große Familie, sondern auch der Vermieter. Die Seniorin lebt seit 76 Jahren in derselben Wohnanlage im Wolframviertel.

Maria Knörle hat ein Leben hinter sich, das genug Stoff für einen Schicksalsroman bieten würde: Ihr erster Mann kehrte nicht mehr aus dem Krieg zurück, der zweite starb und ließ die junge Mutter mit drei Kindern alleine zurück. Die Witwe jammerte nicht, sondern verdiente lieber mit harter Arbeit (unter anderem bei der Post) den Lebensunterhalt für ihre Familie. Das Lamentieren ist Maria Knörle fremd geblieben. Lieber freut sie sich, dass sie mit nunmehr 100 Jahren jeden Morgen aufstehen und mithilfe der Familie - drei Kinder, sechs Enkelinnen und Enkel, neun Ur-und sieben Ururenkel(innen) - noch selbstständig in ihrer kleinen Genossenschaftswohnung im Wolframviertel leben kann.