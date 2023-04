Die alte Dame unter den Augsburger Schachklubs

Die Schachgesellschaft Augsburg wurde 1873 gegründet und ist damit der älteste Club in ganz Schwaben. Dieses Jubiläum wurde jetzt gefeiert, doch es gibt eine Sorge.

"Wir sind die alte Dame in Augsburg", sagt Ursula Münch schmunzelnd. Sie ist Vorsitzende der Schachgesellschaft Augsburg, weshalb der sprachliche Verweis auf die Schachfigur der Dame naheliegt. Nach dem König ist die Dame die zweitwichtigste Figur auf dem Schachbrett – und die stärkste. Auch dieser Vergleich passt, denn auf das Alter bezogen kann kein anderer der insgesamt neun Schachvereine in Augsburg diese alte Dame schlagen: 1873 von 25 Herren in einem Augsburger Café gegründet, ist die Schachgesellschaft der älteste professionelle Schachklub Schwabens.

Heute, nach 150 Jahren, ist man auf dieses Alter besonders stolz. Mit einem Jubiläumsprogramm wurde deshalb im Kongress am Park gefeiert. Ein Highlight war ein "Simultan-Wettkampf", bei dem drei Schachprofis gegen jeweils 20 Augsburger gleichzeitig antraten. Am Samstag wurde ein "Jubiläumsblitzturnier" organisiert, bei dem Spieler aus der Region in Duellen von jeweils fünf Minuten gegeneinander antraten.

Augsburger spielen gegen bekannte Schachprofis

Zu diesen Profis zählten Klaus Bischof und dessen Frau Ingrid Lauterbach, die beide den Titel des Großmeisters tragen. Außerdem war der zwölfjährige Alfred Nemitz dabei, der mit seinem jungen Alter im Schach als Wunderkind gilt. Der "Simultan-Wettkampf" bot ein kurioses Bild: In einem Quadrat aus 20 Tischen stand jeweils einer der drei Schachprofis und spielte gegen jeweils 20 Spieler gleichzeitig, indem er reihum von Tisch zu Tisch ging.

Martin Schönwetter gewann im Simultanspiel gegen Großmeister Klaus Bischof (rechts). Ursula Münch freut sich über das begabte Vereinsmitglied. Foto: Peter Fastl

Ein noch junges Vereinsmitglied kann auf die Teilnahme am Simultan besonders stolz sein: Martin Schönwetter gewann als einziger Teilnehmer gegen Bundesligaprofi Klaus Bischof. Schönwetter hatte während der Corona-Zeit das Schachspiel für sich entdeckt und ist über einen Freund auf den Verein gestoßen. Seitdem ist er sehr ehrgeizig dabei. Jeden Tag trainiert er im Internet und studiere regelmäßig verschiedene Schachpositionen aus einem Buch. Was ihn daran so begeistert? "Im Schach gibt's keine Glückskomponente – wenn man gewinnt, ist es ganz allein dein Verdienst", schwärmt der 24-jährige. "Dann kann das Glücksgefühl sehr hoch sein."

Die Damenmannschaft vertritt den Schachverein überregional



Während die erste Herrenmannschaft in der Schwabenliga Nord 2 spielt, ist die erste Damenmannschaft in der 2. Frauenbundesliga Süd vertreten. Darauf sei man im Verein besonders stolz. Die Mitgliederzahl sei aber noch ausbaufähig, wie Münch andeutet: "Wir wollen solche Events nutzen, um aus der Talsohle zu kommen."

Die Mitglieder treffen sich jeden Montagabend ab 18 Uhr im Mehr-Generationen-Treffpunkt Herrenbach. Münch betont, man könne unverbindlich zum Spielen kommen, jeder sei willkommen. Das gefällt auch Schönwetter gut: "Es geht nur um Kopf gegen Kopf, auf wessen Schultern der sitzt, ist egal."