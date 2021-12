Augsburg

Die alte Parsevalhalle beherbergt jetzt Studenten und ein neues Lokal

Plus Einst war es das Privatmuseum eines Augsburger Industriellen, später eine Halle für Luftschiffe. Jetzt wohnen in der Parsevalhalle Studierende - und jobben im Lokal nebenan.

Von Eva Maria Knab

Studentin Luzie Eschbaumer ist vom Tegernsee nach Augsburg gezogen. Hier fühlt sie sich rundum wohl, wie sie sagt. Die 20-Jährige wohnt preisgünstig in einer Mädels-WG in einem der wohl ungewöhnlichsten Häuser der Stadt: in der alten Parsevalhalle an der Heinrich-von-Buz-Straße. Das historische Gebäude in der Nähe des Fischertores hat eine wechselvolle Geschichte und inzwischen einen neuen Eigentümer. Er hat das heruntergekommene Baudenkmal jahrelang mit großem Aufwand saniert, um es neu zu beleben - mit einem kombinierten Konzept von studentischem Wohnen und Erlebnis-Gastronomie, das in Augsburg ziemlich einmalig sein dürfte.

