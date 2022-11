Die Aufzugsmesse Interlift bleibt Augsburg im Jahr 2023 treu

Nach dem Aus der Grindtec und der Americana gibt es eine gute Nachricht. Im Oktober 2023 geht die Großveranstaltung über die Bühne.

Innerhalb von wenigen Monaten hat die Messe Augsburg zwei international renommierte Veranstaltungen verloren: die Grindtec, eine Fachmesse für die Schleiftechnik-Branche, und die Reitsportmesse Americana. Die Firma Afag Messen und Ausstellungen trat als Veranstalter auf und arbeitete mit Fachverbänden zusammen. Auch die Weltaufzugsmesse Interlift, die im Turnus von zwei Jahren im Messezentrum stattfindet, wird von der Afag gemanagt. Nächster Termin ist im Oktober 2023. "Die Vorbereitungen für die Interlift laufen seit Langem und die Resonanz vonseiten der Aussteller ist sehr positiv", sagte am Freitag Afag-Sprecher Winfried Forster auf Anfrage.

Vom Münchner Flughafen gibt es einen Bus-Shuttle nach Augsburg

Insofern darf davon ausgegangen werden, dass die Interlift Augsburg erhalten bleibt. Forster betont, dass die Austragung einer internationalen Messe sehr viel an Vorbereitungszeit beanspruche: "Wichtige strukturelle Voraussetzungen müssen erst geschaffen werden." Dazu zählen Shuttlebus-Linien für Besucher zum Flughafen München und eine Hinweisbeschilderung am Hauptbahnhof Augsburg. Forster: "Im Gespräch sind wir noch mit den Anbietern von messespezifischen Dienstleistungen vor Ort." Hier seien die Kosten am Standort Augsburg seit dem Jahr 2020 überproportional gestiegen. "Es gilt darauf zu achten, dass das Preisniveau nicht dem der großen Messeplätze entsprechen sollte", erläutert der Afag-Sprecher.

Die Interlift ist die letzte internationale Fachmesse, die dem Messestandort Augsburg treu bleibt. Wegen der Corona-Pandemie musste sie wiederholt verschoben werden. Daher fand die Interlift ausnahmsweise im April 2022 statt im Oktober statt. Nächster Termin ist nun von 17. bis 20. Oktober.

