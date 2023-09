Augsburg

Die Aufzugsmesse Interlift kehrt zurück in alter Stärke

Die Interlift findet Mitte Oktober in Augsburg statt.

An die Corona-Pandemie denkt fast keiner mehr. In der Branche herrscht wieder Zuversicht. Dies zeigt die Resonanz auf die Aufzugs-Fachmesse in Augsburg.

Die Aufzugsmesse Interlift gehört zu den Veranstaltungen mit hohem internationalen Anspruch. Tausende Gäste und Aussteller werden Mitte Oktober in Augsburg erwartet. Hotels im Stadtgebiet und in der Region werden gut belegt sein. Im Messezentrum wird an den vier Ausstellungstagen sehr viel los sein. Die Aufzugsbranche ist "heiß" auf die Veranstaltung. Mehr als 500 Aussteller sind registriert. Die Corona-Pandemie, die das Messewesen besonders hart getroffen hat, ist vergessen. Es herrscht Zuversicht. 47 Bilder Messe Interlift - die Bilder vom Rundgang Foto: Michael Hochgemuth Dies sagen Thilo Könicke und Henning Könicke von der Firma Afag Messen und Ausstellungen GmbH: "Nach den herausfordernden Jahren, die hinter uns liegen, hat die Messebranche wieder zu ihrer Stärke zurückgefunden und auch die Interlift präsentiert sich wieder in alter Größe." Mehr als 500 Aussteller haben sich für die Interlift angemeldet Mit mehr als 500 Ausstellern sei die Messe wieder deutlich größer als die Vorveranstaltung, die während der Pandemie stattfand. Zuletzt ging die Aufzugsmesse im Frühjahr 2022 über die Bühne. 350 Aussteller waren dabei. Allerdings war die damalige Messe von zahlreichen Reisebeschränkungen belegt, heißt es bei der Afag, die die Messe veranstalt. Thilo Könicke sagt: "Deswegen ist es eine besondere Freude, dass die Interlift in diesem Jahr endlich wieder internationaler ist und wir ausstellende Unternehmen aus fast 40 verschiedenen Nationen in Augsburg begrüßen dürfen." Man freue sich auf das Wiedersehen mit der gesamten Branche. Henning Könicke geht davon aus, dass man an den Erfolg der Interlift im Jahr 2019 anknüpfen könne: "Die kommende Interlift unterscheidet sich kaum noch." Die Messe vor vier Jahren sei die bislang erfolgreichste in der nun 32-jährigen Geschichte der weltweit führenden Aufzugsmesse. Termin der Interlift ist von Dienstag, 17. Oktober, bis Freitag, 20. Oktober.

