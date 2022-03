Die Augsburger Altstadtkneipe Brechts Bistro steht vor dem Aus

Plus Der Wirt der Augsburger Altstadtkneipe Brechts Bistro muss eine neue Bleibe für sich und sein Lokal suchen. Hintergrund ist ein Verkauf.

Seit knapp 15 Jahren betreibt Klaus Wengenmayr das Brechts Bistro und die Papiermanufaktur in der Augsburger Altstadt. Zudem wohnt er auch im selben Gebäude. Doch damit wird in den kommenden Monaten Schluss sein: Das Haus wurde Mitte 2021 verkauft. Der neue Eigentümer habe ihm gekündigt, teilt Wengenmayr auf Anfrage über seine Anwältin mit.