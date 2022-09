Die Augsburger CSU hat Fragen an den Wahlkämpfer Markus Söder

Die Augsburger CSU tagt in einer Tanzschule. Dabei geht es auch um die Frage, wie stark sich die CSU der Zeit anpassen muss.

Markus Söder ist im Angriffsmodus. Bayerns Ministerpräsident wetterte am Wochenende beim Parteitag der Schwesterpartei CDU gegen die Ampel-Parteien. Er schimpfte über eine grüne Bevormundung beim Essen ("Ich bin nicht bereit zu glauben, dass man mit Brokkoli einen Kindergeburtstag zum fundamentalen Erfolg führen kann"), über Wirtschaftsminister Robert Habeck ("ein jammernder Posterboy") und über die geplante Freigabe von Haschisch. Auch am Montagabend zeigte sich Söder kämpferisch. Er war zu Gast beim Parteitag der Augsburger CSU - dem kleinsten Bezirksverband der Partei. Dort schlug ihm Wohlwollen entgegen, er musste sich aber auch - zumindest zwischen den Zeilen formulierte - Kritik anhören.

Söder setzte bei seiner Rede auf die Themen, die er in diesen Tagen immer wieder anspricht. Im Kern geht es um Kritik an der Berliner Koalition aus SPD, Grünen und FDP - oder, wie Söder es formuliert: "Sie können es nicht." Ein Jahr vor der Landtagswahl befindet er sich schon ganz im Wahlkampfmodus. Er warnt vor Stromknappheit ohne die Atomkraft, einer Insolvenzwelle im Mittelstand, vor einer ideologischen Veränderung in der Gesellschaft - und er kritisiert den Länderfinanzausgleich, bei dem Bayern seit Jahren Geberland ist. Dafür bekommt er am Ende kräftigen Applaus.

Doch reicht das für den Wahlkampf? Der Augsburger CSU-Chef Volker Ullrich hatte schon vor Söders Auftritt gemahnt: "Es wird nicht reichen, dass die Ampel nur schlecht ist." Man werde auch eigene Ideen vorlegen müssen - ein Konzept, wie die Gesellschaft aussehen soll. Oberbürgermeisterin Eva Weber hat es ähnlich formuliert. Früher habe die CSU Wahlen gewonnen mit den drei Bs - Bierzelt, Bauern, Beamte. Das reiche heute nicht mehr, so Weber. Die CSU müsse "ihre Mitte" wiederfinden. 40 Prozent der Menschen zählten sich einer Umfrage zufolge zur Bürgerlichen Mitte, wüssten aber nicht, wen sie wählen sollten. Diese Menschen müsse die CSU wieder für sich gewinnen, dann habe sie gute Chancen im kommenden Jahr.

Die CSU tagte am Montag in den Räumen der Tanzschule "Da F.U.N.K." im Augsburger Stadtteil Göggingen. Ein ungewöhnlicher Ort für die Partei, das merkte auch Markus Söder an, als er in seinem Dienstwagen vorgefahren wurde. "Muss ich tanzen?", fragte er scherzhaft. Volker Ullrich sieht die Wahl des Ortes aber auch symbolisch. Es ist ein Ort der Veränderung. Die Tanzschule befindet sich in den Räumen einer früheren Metallfabrik. Gleichzeitig sei es eine Mahnung: Die aktuellen Energiepreise seien für die Wirtschaft bedrohlich, Augsburg sei als Industriestandort besonders betroffen.

Volker Ullrich gehört wie Eva Weber zu jenen in der CSU, die eine Modernisierung der Partei befürworten, um auch in Großstädten wie Augsburg mehrheitsfähig zu bleiben. Diskutieren über die Frage, wie sich die CSU künftig ausrichten soll, konnten die Teilnehmer des Parteitags auch. Derzeit wird in der CSU ein neues Grundsatzprogramm erarbeitet. Die stellvertretende Vorsitzende der Grundsatzkommission, Anja Weisgerber, war zu Gast in Augsburg und stellte sich den Fragen.

Markus Söder war zuletzt Ende August in Augsburg, als er beim Plärrerumzug teilnahm. Ende September kommt er erneut, zur Landesversammlung der Jungen Union in der Kongresshalle. Im Oktober hat der CSU-Vorsitzende dann schon wieder Augsburg auf seinem Terminplan - dann findet auf dem Messegelände der Parteitag der Gesamtpartei statt.