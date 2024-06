Augsburg

Die Augsburger Kanalisation leistete am Wochenende Schwerstarbeit

Plus Durchs Kanalnetz flossen an den Starkregentagen Milliarden an Litern Regenwasser. Wie die Stadt sich für Starkregen gerüstet hat und sich noch besser darauf vorbereiten will.

Von Stefan Krog

Die Augsburger Kanalisation hat am Starkregenwochenende Schwerstarbeit geleistet, kam mit den enormen Regenmengen aber gut zurecht. Diese Bilanz hat die städtische Stadtentwässerung gezogen. Wo in den unterirdischen Kanälen sonst teils nur ein Rinnsal fließt, schoss das Wasser am Wochenende bis zur Decke stehend durch die Abwasserrohre. Die Mischung aus Ab- und Regenwasser ging zum Teil ins Klärwerk, wurde teils in Rückhaltebecken zwischengespeichert oder musste, wie bei starkem Regen üblich, über Überläufe ungeklärt in Lech und Wertach geleitet werden. Insgesamt, so die Stadtentwässerung, seien laut Messungen zwischen Donnerstag und Montag um die 180 Liter Regen pro Quadratmeter in Augsburg gefallen - wo es auf versiegelte Flächen wie Straßen, Parkplätze und Hausdächer fiel, musste die Kanalisation mit dieser Menge fertig werden.

In Augsburg geht das Regenwasser - wie auch in den meisten anderen Städten üblich - in ein Kanalisations-Mischsystem, das Regen- und Abwasser aus den Häusern ableitet. Die Kläranlage wird bei stärkerem Regen mit dieser Flut nicht mehr fertig, auch wenn die Kapazitäten am Wochenende dort hochgefahren wurden. 1,3 Milliarden Liter Wasser wurden in den Starkregentage im Augsburger Klärwerk zusätzlich durchgeleitet und gereinigt, wobei das in der Summe auch nicht genügt, um aller Abwässer Herr zu werden. Ein Teil muss, um ein Überlaufen der Kanalisation zu verhindern, in Lech und Wertach geleitet werden. Zwar ist das Abwasser durch den Regen stark verdünnt, durch den Straßenschmutz gelangen so aber auch Partikel aus Gummiabrieb und Bremsbelägen ins Wasser.

